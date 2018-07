Radikale Venstre sætter nu foden ned over for en hjørnesten i Socialdemokratiets politik, hvad angår flygtninge og migranter i EU, skriver Politiken fredag.

Politisk leder Morten Østergaard (R) vil ikke støtte Mette Frederiksen (S) som statsminister, hvis hun vil fjerne muligheden for spontant at søge asyl på dansk jord og i stedet indføre såkaldte modtagecentre uden for EU – medmindre det er en fælles aftale med de øvrige 27 EU-lande.

»Vi kan ikke støtte en regering, som vil erklære, at Danmark bør stoppe asylbehandling ved grænsen og kun sende flygtninge til danske modtagecentre uden for Europa. Hvis Danmark begynder at gå enegang i EU på den måde, så får vi aldrig en fælles løsning på flygtningeproblematikken. Så vil EU-landene ét for ét melde sig ud af et fælles samarbejde, og så sker der ingenting. Det er det, som jeg synes, gør den tankegang uansvarlig«, siger Morten Østergaard til Politiken. Han understreger, at han ikke er imod modtagecentre, men at det skal aftales med de øvrige EU-lande.

I et nyt udlændingeudspil fra februar bekendtgjorde Socialdemokratiet, at muligheden for at søge asyl ved den danske grænse skal afskaffes. I stedet skal man oprette modtagecentre uden for Europa. Det skal »helst« ske i samarbejde med andre EU-lande, står der i udspillet. Men »jeg er klar til at gå forrest fra dansk side«, sagde Mette Frederiksen dengang til DR.

På Folkemødet gav Morten Østergaard vælgerne en garanti om, at han kun støtter en regering, som gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik. Det nye krav er en del af den garanti. Til den melding siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S), at hans parti står fast. Danmark bør ikke vente på, at alle EU-lande er enige.

»Jeg tror ikke, tiden er til at skyde løsninger ned. Vi skal ikke låse os fast og vente på, at vi er blevet enige med Ungarn eller Polen. For så kommer vi aldrig ud af stedet«, siger han til Politiken.