Mere end 64.000 får brev om, at de har mulighed om at få penge med til deres hjemland, hvis de flytter.

64.100 personer bosiddende i Danmark vil denne sommer få brev om, at de opfylder kravene for at få penge med sig, hvis de rejser hjem til det land, som de eller mindst en af deres forældre kommer fra.

Det er et resultat af den aftale, der blev indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti i forbindelse med den seneste finanslov.

Selv om den såkaldte repatrieringsstøtte - der giver hjemvendende personer 140.000 kroner med i hånden - har eksisteret i flere år, er det første gang, at kommunerne er blevet pålagt at vejlede mulige modtagere om ordningen.

Og det er faldet De Radikale for brystet. Andreas Steenberg, der er partiets udlændingeordfører, kalder det "rendyrket chikane".

- Vi har ikke noget imod, at man har en repatrieringsordning for flygtninge, der ikke har været her i lang tid, men det er vanvittigt at sende den slags til folk, der har boet her hele livet, siger han til Berlingske.

Ifølge Steenberg forsøgte Radikale at få lavet om på kommunernes orienteringspligt i forbindelse med regeringsforhandlingerne i juni.

Men Socialdemokratiet er godt tilfreds med de regler, som blev strammet i marts.

Udlændingeordfører Rasmus Stoklund understreger, at der er tale om et frivilligt tilbud.

- Problemet har været, at der er meget få, der har været klar over, at der var sådan et tilbud, og der er sikkert også nogle, der er afskrækket fra at vende hjem, fordi de ikke kan overskue det økonomisk.

- Men hvis du er dårligt integreret i Danmark og ikke har et ønske om at leve her, kan repatriering være en god mulighed, siger han til Berlingske

Lidt mere end 600 benyttede sig af muligheden for at få repatrieringsstøtte i 2011.

Siden da er det årlige antal modtagere faldet og var i 2016 nede på det halve. De seneste to år har tendensen dog været svagt opadgående igen.

