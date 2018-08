De Radikale vil modarbejde en socialdemokratisk ledet regering, hvis Mette Frederiksen ikke laver en aftale med De Radikales leder, Morten Østergaard, om, hvilken politik der skal føres - blandt andet om udlændinge.

Det siger Morten Østergaard til Berlingske.

- Inden vores mandater kan tælles med, skal der være en politisk aftale, som sikrer, at vi ikke bare får en ny regering, men også får en ny politisk retning for Danmark, siger Morten Østergaard.

- Den retning vil adskille sig markant fra det, danskerne får, hvis Dansk Folkeparti er grundlag for en regering. Min garanti er, at der foreligger en aftale om, hvilken retning regeringen skal følge, inden vi bakker op om den.

Hvis Mette Frederiksen afviser at lave en aftale, har De Radikale ikke tillid til hende som regeringsleder, siger Morten Østergaard.

Ved Folkemødet på Bornholm i juni sagde han, at De Radikale kun støtter en regering, der gør sig "uafhængig af Dansk Folkepartis politik".

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, afviser kravet om en politisk aftale.

- Morten Østergaard må gøre op med sig selv, om han virkelig vil spænde ben for en ny politisk retning ved at forsøge at ændre en udlændingepolitik, som 80 procent af danskerne og Folketinget støtter op om, siger Nicolai Wammen.

Han vil ikke svare på, om Socialdemokratiet går til Dansk Folkeparti og blå blok, hvis De Radikale trækker støtten efter et valg.

