På Altingets sommermøde fortæller De Radikales Morten Østergaard, at skattereform skal indeholde CO2-afgift.

En principbeslutning om en grøn skattereform, der skal falde før sommerferien, må og skal indeholde en CO2-afgift. Sådan lyder kravet fra regeringens støtteparti De Radikale onsdag i en tale på Altingets sommermøde.

En reform af skatter og afgifter, der giver større incitament til at arbejde og udvikle mere bæredygtigt, er blevet nævnt flere gange som en afgørende del af den grønne omstilling.

Tidligere har regeringen været skeptiske over for CO2-afgift, som Klimarådet ellers har anbefalet. Det bliver altså nu et krav fra De Radikale.

- Lad mig gøre det helt klart. Det handler om markante CO-reduktioner og om en principbeslutning om en samlet CO2-afgift som grundlag for en grøn skattereform.

- Det er vores hovedkrav, og det er inden sommerferien, siger Morten Østergaard.

De Radikale og Morten Østergaard har flere gange truet med, at støttepartiet vil vælte regeringen, hvis ikke der kommer klimahandling i form af en for partiet acceptabel klimahandlingsplan, inden Folketinget går på sommerferie senere i juni. Den trussel er ikke taget af bordet.

- Om konklusionen bliver et sommervalg, det må vi se. Men det, der er klart, er, at det er et radikalt krav til regeringen om grøn handling.

- Vi er klar til at drage konsekvensen, hvis ikke det sker, siger Morten Østergaard.

En klimaplan er angiveligt på vej, og tirsdag fik De Radikale medvind fra statsminister Mette Frederiksen (S), når det kommer til at give håndslag på en grøn skattereform.

Her svarede statsministeren på en opfordring fra Morten Østergaard:

- Om det er en god idé inden sommerferien - og gerne bredt - at lave en principbeslutning om, at vi skal gå i gang med at forberede en grøn skattereform, det kan jeg tilslutte mig.

- Det kan jeg gøre på stående fod, sagde statsministeren.

Hendes krav er dog, at den ikke skal ramme erhvervslivet hårdt under coronakrisen og ikke må have en social slagside.

- Regeringen har sagt, at man er klar til at lave en principbeslutning om en grøn skattereform. Men det er kun ord. Det, det handler om, er at man er klar til at binde sig op på en CO2-afgift, siger Morten Østergaard.

/ritzau/