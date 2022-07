Lyt til artiklen

Radikale Venstre har indkaldt medlemmerne af partiets hovedbestyrelse og deres folketingskandidater til en »fortrolig politisk drøftelse« i den kommende weekend.

Det fremgår af en mødeindkaldelse, som B.T. er gjort bekendt med.

Partiet mødes til drøftelsen af minksagen lørdag klokken 10.15. Mødet er sat til at vare halvanden time.

Deres folketingskandidater er også inviteret, og det bliver den politiske ordfører Andreas Steenberg og den politisk leder Sofie Carsten Nielsen, som vil orientere det radikale bagland om minksagen. Herefter kan baglandet byde ind med »spørgsmål og kommentarer,« står der ifølge B.T.s oplysninger i mødeindkaldelsen.

Radikale Venstre er de eneste, der ikke har meldt ud, om de ønsker, at Folketinget skal bestille en advokatvurdering efter offentliggørelsen fra Minkkommissionen, som kom torsdag.

Beslutningen er afgørende for, hvorvidt der kan dannes flertal.

Ender der med at blive et flertal, så skal der undersøges, om der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod Mette Frederiksen eller andre ministre i forbindelse med minksagen.

Hverken SF eller Enhedslisten ønsker en advokatundersøgelse.