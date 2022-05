Radikale Venstre anbefaler, at danskerne stemmer for at afskaffe det danske forsvarsforbehold 1. juni.

På partiets hjemmeside er et af hovedargumenterne, at man roligt kan stemme ja, da Danmark vil have vetoret i forsvars- og udenrigspolitiske spørgsmål i EU.

Men i marts måned deltog den radikale partiformand Sofie Carsten Nielsen i et interview på DK4, hvor hun gør det klart, at hun selv mener, at EU-landenes vetoret – også Danmarks – skal afskaffes.

Det vil sige at netop den vetoret, som Radikale Venstre anvender som et bærende argument for, at man kan stemme ja 1. juni, vil partiet i virkeligheden gerne have afskaffet, så EU kan tage flertalsbeslutninger på forsvars- og udenrigsområdet, selvom Danmark er imod.

»Ja, under nogle kriterier og omstændigheder, som vi så måtte diskutere, men jeg er selv af den overbevisning, at vi skal derhen,« siger Sofie Carsten Nielsen, da hun bliver spurgt direkte om hun vil støtte det, hvis man i Europa bliver enige om, at landene skal afgive suverænitet, således at »dansk udenrigspolitik kan blive trumfet af europæisk udenrigspolitik«.

Umiddelbart herefter taler Sofie Carsten Nielsen om, at det i teorien kan betyde, at hvis EU ved flertal besluttede sig for at forholde sig passivt overfor Putin, så måtte det også gælde Danmark, selvom vi ønskede noget helt andet.

B.T. har bedt om et interview med Sofie Carsten Nielsen, men det har hun ikke ønsket. I stedet har hun sendt en skriftlig kommentar.

»Jeg kommer aldrig til at gå ind for at afskaffe enstemmighed og vetoret, når det gælder udsendelse af danske soldater. Jeg vil gerne diskutere enstemmighed, når det for eksempel gælder det forhold, at Ungarn kan blokere for stop for olie fra Rusland,« skriver Sofie Carsten Nielsen.

B.T. ville gerne have spurgt, om det er rimeligt, når Radikale anbefaler et ja den 1. juni med henvisning til en politik, som de selv er imod.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at Sofie Carsten Nielsen og Radikale Venstre lyver om deres egen politik.

»Jeg synes det er meget problematisk, når Radikale Venstre giver indtryk af, at gerne vil have, at Danmark har vetoret i forbindelse med EUs udenrigspolitiske spørgsmål, når sandheden er at de vil afskaffe den vetoret,« siger Messerschmidt og fortsætter:

»Det viser, at Radikale er villige til at lyve om deres egen politik,« siger Messerschmidt.

Men Sofie Carsten Nielsen skriver jo, at hun ikke vil afskaffe vetoretten, når det handler om at bestemme, om danske soldater skal udsendes til militære operationer?

»Men det er ikke det, vi taler om. Hvis danske soldater skal sendes ud, så skal det danske Folketing jo spørges. Det, som Sofie Carsten Nielsen gerne vil, er at EUs udenrigspolitik skal fastslås ved majoritetsafstemning i EU. Det vil sige, at Danmark bliver tvunget til at bakke op om EUs udenrigspolitik, selvom Danmark stemte imod,« siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

»Det vil netop sige, at hvis EU besluttede sig for at være flinke ved Putin, så var Danmark tvunget til loyalt at bakke op om det. Det ønsker Dansk Folkeparti ikke. Derfor ser vi forsvarsforbeholdet som en garanti mod det,« siger han.

Der er for øjeblikket en del politisk pres på, at medlemstaterne i EU skal opgive deres vetoret ved en traktatændring. Det ønsker blandt andre formanden for EEU-KommisionenUrsula von der Leyen.