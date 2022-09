Lyt til artiklen

Radikale insisterer på, at de ikke kan støtte nogen regering, der sender flygtninge til Rwanda. Et ultimatum, må man forstå.

Og da den udmelding påvirker de forskellige fløje og partier vidt forskelligt, ender dansk politik næsten i en situation, der passer på Sergio Leones legendariske spaghettiwestern 'Den gode, den onde og den grusomme'.

For hvem meldingen 'den gode' er, kan relativt hurtigt overstås. Det drejer sig om hele blå blok.

»For blå blok gør det ikke det store. Der er ingen her, der hverken tror på eller ønsker at have Radikale med i nogen regering. Selvom de i teorien godt kunne sidde i en regering med Venstre og Konservative, er der simpelthen for langt til Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Inger Støjberg til, at det er realistisk. Så jeg tror, blå blok er ret ligeglade med det her,« siger Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Ultimatummet har boblet de seneste dage, hvor forskellige radikale ordførere på skift har udlagt partiets streg i sandet i forhold til den socialdemokratiske regerings planer om at oprette et modtagecenter i Rwanda.

Nogle planer, der har bred støtte i Folketinget. Radikale er meget imod, og det understregede partileder Sofie Carsten Nielsen så tirsdag i DR-programmet 'Slotsholmen'.

»Vi kan ikke lade en regering komme til, som fortsætter på det (arbejder på at oprette et asylcenter i Rwanda, red.),« siger hun.

For Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er udmeldingen 'den onde'.

»Det vil besværliggøre regeringsforhandlinger efter et valg. Selve ultimatummet her er jo uspiseligt. Socialdemokratiets analyse er, at en af hovedårsagerne til valgsejren i 2019 var et skifte i udlændingepolitikken, som trak vælgere – især Dansk Folkeparti-vælgere – over midten. Det er sådan noget, man kan tabe valg på, er analysen,« siger Joachim B. Olsen.

Socialdemokratiet er i forvejen irriteret på Radikale, efter de har frataget Mette Frederiksen muligheden for selv at bestemme, hvornår der skal være valg.

»Stemningen er i forvejen noget anstrengt – det her gør det nok bare endnu værre.«

Og tænker man, at det dermed er Socialdemokratiet, der sidder i saksen, bør man nok tro om.

Ifølge Joachim B. Olsen er Radikale nemlig i den 'grusomme' situation, at de intet sted har at gå hen.

»Ja, det kan besværliggøre nogle regeringsforhandlinger, men er Radikale villige til at sige nej til regeringsdeltagelse for det her ene punkt? Det er jo det, de siger. Og det kan ramme dem som en kæmpe boomerang og blive et selvmål. De bør jo vide, at det her krav ikke kan opfyldes,« siger Joachim B. Olsen, der jo som bekendt tidligere var Folketingsmedlem i Liberal Alliance under Anders Samuelsens højtflyvende vinger i VLAK-regeringen.

»Jeg har selv en del erfaring med det her … Jeg har tidligere set partier stille meget ultimative krav, og det var vist ikke altid en god idé.«