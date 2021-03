Udenrigspolitisk Nævns formand så gerne, at regeringen havde delt intention om vaccinepagt på forhånd.

Formanden for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, Martin Lidegaard (R), havde gerne set, at statsminister Mette Frederiksen (S) havde orienteret Folketinget om sin aftale med Israel og Østrig om et vaccine-samarbejde, før hun tog Israel og indgik aftalen.

- Jeg er enig i statsministeren i, at håndteringen af coronavacciner er et sikkerhedspolitisk spørgsmål.

- Derfor er jeg da også ked af, at statsministeren ikke har som minimum orienteret os (Udenrigspolitisk Nævn, red.) og diskuteret det her med os, inden hun traf sit valg, siger han.

- Jeg håber, at det vil hun gøre fremover. Også fordi der ligger et stærkt europapolitisk signal i det. Hvilket man også kan se rundt omkring i Europa.

Statsministerens besøg i Israel har vakt opsigt hos en række partier i Folketinget, netop fordi Udenrigspolitisk Nævn ikke blev orienteret på forhånd.

Venstre har blandt andet peget på grundlovens paragraf 19.

På Folketingets hjemmeside kan man læse i kommentarerne til paragraffen, at "det er Folketinget, som lægger hovedlinjerne for landets udenrigspolitisk. Langt de fleste udenrigspolitiske beslutninger om aftaler med andre lande skal godkendes af Folketinget."

Selv om Martin Lidegaard tvivler på, at der er noget juridisk at komme efter, mener han, at Mette Frederiksens tur til Israel berører centrale dele af dansk udenrigspolitik.

- Når man lægger mærke til det her rundt om i Europa, er det, fordi det er kontroversielt, at man indirekte - med eller uden hensigt - giver et skulderklap til Netanyahu (Israels premierminister Benjamin Netanyahu, red.), der er i valgkamp og anklaget for korruption, siger han.

- Men også fordi det indirekte er at sige, at jeg tror ikke rigtig på det europæiske samarbejde på det her område. På trods af at det jo sådan set er europæiske lande, der har leveret alle vaccinerne indtil nu.

De Radikale er ikke det eneste støtteparti, der har været kritiske over statsministeren rejse til Israel.

SF kaldte onsdag statsministeren for en "statist" i Netanyahus "valgkampsspin".

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, mener, at statsministeren har ændret dansk udenrigspolitik "med et fingerknips" uden at orientere Folketinget.

Oppositionspartiet Venstre kritiserer samtidig statsministeren for at sætte forhandlingerne om genåbning på pause i fire dage for i egen person at rejse til Israel uden at få noget mere konkret med hjem.

En undren som De Radikale også deler, siger Martin Lidegaard.

/ritzau/