Radikale melder sig på banen med det første konkrete forslag til, hvordan man kan komme nedslidte i møde.

Pension er blevet et brandvarmt emne i dansk politik, efter at Socialdemokratiet i sidste uge præsenterede et udspil, der skulle gøre det muligt at gå tidligere på pension for dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, eller som er nedslidte.

Tirsdag tilsluttede Dansk Folkeparti sig forslaget. Men ingen af de to partier har indtil videre præsenteret noget konkret forslag til, hvordan et nyt pensionssystem skal skrues sammen.

Nu kommer De Radikale så de to partier i forkøbet og fremlægger sit bud på en ny model.

Partiet var selv med til at indgå den velfærdsaftale, der hæver pensionsalderen i takt med, at den gennemsnitlige levealder stiger.

Og politisk leder Morten Østergaard erkender, at én bestemt gruppe er blevet tabt i den proces.

- Vi troede, at seniorførtidspensionen skulle være en hjælp til dem, der mistede arbejdsevnen inden pensionsalderen.

- Men det har ikke været tilfældet, og derfor skylder vi dem at lave en ny og bedre ordning, så de kan få en tryg og værdig afgang fra arbejdsmarkedet, siger han.

De Radikale foreslår helt præcist, at man indfører en seniorpension som erstatning for den nuværende seniorførtidspension.

Den skal fortsat omfatte personer, der har højst fem år til pensionsalderen, og som har fået dokumenteret varigt og betydeligt tab af arbejdsevne.

Til gengæld vil der ikke være krav om arbejdsprøvning, ligesom nedslidte automatisk vil have ret til et fleksjob eller et ressourceforløb.

Forventningen er, at det vil omfatte omkring 1000 personer årligt. Den nuværende seniorførtidspension er indtil videre kun blevet benyttet af 1287 i løbet af de fire år, den har eksisteret.

Ekstraregningen skal finansieres ved, at man indfaser den aftalte stigning i folkepensions- og efterlønsalderen fra 67 til 67,5 år et halvt år tidligere. Den skal dermed træde i kraft 1. januar 2025.

- Man kunne godt vælge at finansiere det ad anden vej. Men når vi vil hæve pensionsalderen hurtigere, så handler det om solidaritet.

- Den danske model går ud på, at man bidrager med det, man kan, til gengæld for at vi har et fælles sikkerhedsnet, der griber de af os, der har behov for det.

- Derfor synes vi, at der er en balance i, at vi lægger nogle få måneder til vores arbejdsliv til gengæld for, at vi kan tage bedre hånd om dem, der er nedslidt, siger Morten Østergaard.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet, at han vil indkalde partierne til forhandlinger om en differentieret pensionsalder.

