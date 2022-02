For tredje dag i træk har transportminister Benny Engelbrecht siddet i krisemøde med et støtteparti.

Men det har ikke fået det politiske stormvejr om ministeren til at drive over. Langt fra, endda.

Hos De Radikale mener man efter dagens møde stadig ikke, at Engelbrecht er kommet med en god forklaring på, hvorfor beregninger om aftrykket på klimaet under sidste års forhandlinger om infrastrukturen i Danmark blev holdt skjult – til trods for at transportordførerne efterspurgte de vigtige tal igen og igen under forhandlingerne.

»Det her er en skidt sag,« siger De Radikales transportordfører Rasmus Helveg Petersen til TV 2 News kort efter at have været til krisemøde med Engelbrecht onsdag morgen.

»De tal skulle selvfølgelig have været fremlagt under forhandlingerne. Det har påvirket diskussionerne, at vi ikke havde de tal,« tilføjer han.

Dermed lykkedes det heller ikke i tredje forsøg ministeren at få beroliget et støtteparti og få kritikken til at forstumme.

For heller ikke hos SF og Enhedslisten – som Benny Engelbrecht holdt krisemøder med henholdsvis mandag og tirsdag – er tilfredse med ministerens forklaring og håndtering af sagen.

Flere politikere har gang på gang efterspurgt vigtige tal for, hvor meget det omfattende byggeri af de store projekter landet over vil udlede i CO₂. De beregninger har blandt andet De Radikale dog aldrig fået udleveret.

Nu viser det sig ifølge Fagbladet Ingeniøren, at tallene blev pillet ud af materialet til folketingets partier – selv om de rent faktisk lå på Benny Engelbrechts bord i Transportministeriet.

Det har gjort, at ministeren fra flere sider er blevet beskyldt for at tilbageholde de vigtige klimeberegninger under sidste års forhandlinger om nye veje, broer og jernbaner i forbindelse med infrastrukturplanen.

Du kan læse mere om de skjulte dokumenter her.

Uden tallene for byggeriets klimabelastning fremstår Infrastrukturplanen 2035 også mindre klimabelastende.

Og derfor lyder kritikken også på, at Benny Engelbrecht forsøger at vaske de tunge byggeprojekter mere grønne, end de er.

Transportministerens forklaring er, at beregningerne af CO₂-udslip ikke blev lagt frem, fordi de var hæftet med stor usikkerhed.

Bennys brev I et brev sendt torsdag til partierne bag aftalen forklarer Benny Engelbrecht, at der var CO2-tal om anlæggelse af projekterne i ministeriet, men at: 'Tallene blev dog i sidste ende vurderet til ikke at være tilstrækkeligt konsoliderede og dermed ikke robuste nok til bl.a. at være sammenlignelige på tværs af projekter og sektorer.'

Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, køber Engelbrechts forklaring i sagen.

»Det kan ministeren ganske enkelt ikke bruge som argument. Den slags beregninger er ofte præget af usikkerhed, og det er et vilkår, der altid har været i den her sammenhæng,« siger han.

For at forsøge at slukke den stadigt voksende ildebrand har Benny Engelbrecht indkaldt støttepartierne til krisemøder for at forklare sig.

Efter tirsdagens krisemøde ville Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen ikke afvise, at sagen kan koste ministerposten.

»Vi bliver meget bekymrede, når vi har forhandlinger, hvor alt ikke kommer frem,« sagde hun.