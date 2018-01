Dansk Folkeparti blokerer dansk politik med udlændingekrav, mener De Radikales partileder, Morten Østergaard.

København. Dansk politik er taget som gidsel, fordi Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, ultimativt kræver en strammere udlændingepolitik for at støtte finansloven og regeringens skattelettelser. Derfor er DF et fløjparti.

Det siger De Radikales leder, Morten Østergaard.

- Nu står og falder alting i dansk politik med, om Thulesen Dahl kan lægge nye hindringer i vejen for integration af flygtninge. Om slagteriet i Thisted må beholde sine medarbejdere, siger Morten Østergaard og fortsætter:

- Om regeringen kan få lov at beholde sin trepartsaftale. Eller vil betale dét, fagbevægelsen kalder blodpenge til Dansk Folkeparti. Ved at forringe vilkårene for flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Han afviser Kristian Thulesen Dahls opfordring til et samarbejde mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre for at holde de Radikale og andre "fløjpartier" ude.

- Det er Kristian Thulesen Dahl, der stiller ultimative udlændingekrav som betingelse for hvad som helst: Finanslov, skatteaftale. Det bedste ville være, hvad DF holdt op med at agere som et fløjparti, siger Morten Østergaard.

Spørgsmål: Har DF overtaget jeres rolle som midterparti med appel til både S og V?

- Vi er altid smigret, når nogen gerne vil være som De Radikale. Men hidtil har DF ikke formået andet end at holde Venstre i et jerngreb i de fleste år i dette århundrede, mener Morten Østergaard.

Han peger på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som statsminister. Men hun vil føre en stram udlændingepolitik som DF og V.

- Mange danskere er trætte af, at alt i dansk politik indrettes efter Kristian Thulesen Dahls taktstok. At både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen har travlt med at danse efter den, mener Morten Østergaard.

/ritzau/