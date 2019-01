Ifølge Politiken er Radikale og SF knapt så kritiske over for udenrigsministeren som flertal i Folketinget.

Tirsdag bliver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter al sandsynlighed tildelt en såkaldt næse af et flertal blandt Folketingets partier.

Næsen, som er den populære betegnelse for, at Folketinget udtrykker kritik, skyldes, at Anders Samuelsen har ladet forskere citere fortrolige oplysninger fra møder i Udenrigspolitisk Nævn uden Folketingets godkendelse.

Møder i Udenrigspolitisk Nævn er sædvanligvis underlagt fortrolighed.

Mens Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ser ud til at udgøre et flertal bag næsen, tøver andre partier.

- Jeg har svært ved at se, at det her skulle kandidere til en næse.

- Det er i hvert fald en meget lille en af slagsen, hvis vi skal være med til at skrive under på den, siger De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, til Politiken.

Også SF's udenrigsordfører, Holger K. Nielsen, der ligesom Martin Lidegaard er tidligere udenrigsminister, er tilbageholdende.

Holger K. Nielsen mener, at Anders Samuelsen primært kan kritiseres for at have haft rod i sin kommunikation med Folketinget.

- Samuelsen kan godt kritiseres for rod i kommunikationen med Folketinget.

- Men vi deler ikke kritikken af, at han har udleveret materialet til forskerne, og at de har mulighed for at citere fra materialet. Det er vi meget uenige i, at han skal kritiseres for, siger SF's udenrigsordfører.

Politiken har set et udkast til en beretning om sagen. Her hedder det blandt andet:

- Flertallet konstaterer, at ministeren har givet forskerne bag udredningen tilladelse til at bringe citater fra fortrolige nævnsmøder, uden at det er aftalt med Folketinget, og uden tilstrækkelig hensyntagen til den dialog, der har været med Folketinget herom.

Forskerne har brugt citaterne til en udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak.

Forskernes arbejde offentliggøres 5. februar.

