De Radikale peger entydigt på Mette Frederiksen som ny statsminister, men hun skal stadig leve op til krav.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, melder nu klart ud, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tidligere tirsdag åbnede for en bred regering hen over midten.

På et pressemøde ved Christiansborg siger Morten Østergaard:

- Nu, hvor vi nærmer os valgkampens slutning, vil jeg gerne slå fast, at hvis vi har de afgørende mandater, så får Danmark en ny statsminister.

- Vi kan ikke fortsætte med Lars Løkke Rasmussen som statsminister, hvis vi skal genskabe tilliden til politik, og hvis vi skal bringe håb om politisk forandring, siger han.

De Radikale vil i stedet give Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, muligheden for at danne regering efter folketingsvalget onsdag.

I de seneste dage og uger i valgkampen har De Radikales leder ellers lanceret en række ultimative krav. Han har truet med at blokere for Mette Frederiksen, hvis kravene ikke bliver imødekommet.

Morten Østergaard har lanceret krav om lempelser i udlændingepolitikken. Senest har han fastslået, at han vil modarbejde dannelsen af en S-regering, hvis ikke den øger beskæftigelsen og det økonomiske råderum.

Det sidste kan gøre det meget vanskeligt for Mette Frederiksen, da Enhedslisten ikke ønsker en gentagelse af de mange økonomiske reformer i daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) regeringstid fra 2011 til 2015.

Morten Østergaard siger da også, at De Radikale meget hurtigt kan komme til at trække støtten til Socialdemokratiets formand.

- Når vi peger på Mette Frederiksen for at give hende chancen for at danne en ny regering, så er det ikke bare for at få en ny statsminister. Så er det for at få en ny politisk retning i Danmark.

- Derfor gælder det stadig, at jeg garanterer, at vi kun støtter en ny regering, som tager et opgør med Dansk Folkeparti, Inger Støjberg (udlændinge- og integrationsminister (V), red.) og nye fænomener på højrefløjen og den politik, som de alt for længe har fået lov til at føre på Danmarks vegne, siger han.

Spørgsmål: Hvordan har Socialdemokratiets vilje hidtil været til at rykke sig på de områder, I gerne ser dem rykke sig på?

- Mit synspunkt er, at det finder vi først ud af i morgen, når stemmerne er talt op. Jeg kan ikke afgøre, hvad socialdemokraterne går til valg på, siger Morten Østergaard.

/ritzau/