Skal minkkomissionens sønderlemmende kritik af regeringen og 10 topembedsmænd resultere i en advokatundersøgelse af statsminister Mette Frederiksen og regeringen eller ej?

Det spørgsmål tager Radikale Venstre stilling til, når partitoppen mødes med baglandet lørdag klokken 10.15 i et møde, der er sat til at vare halvanden time. Der bliver tale om en historisk beslutning.

Hele blå blok står nemlig klar til at indlede en advokatundersøgelse, der i sidste ende kan føre til en rigsretssag mod landets statsminister, mens Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF siger nej.

Radikale Venstres holdning bliver derfor afgørende.

»Radikale Venstres partitop er under maksimalt pres. Efter det pressemøde fredag, hvor Mette Frederiksen på ingen måde viste ydmyghed, og hvor dele af Christiansborg mener, hun viste sig som magtfuldkommen, er det blevet sværere for Radikale bare at frede hende,« siger Anders Leonhard Jensen, politiske redaktør på B.T., og uddyber:

»Det her møde handler om at klappe tingene af med baglandet, som generelt har en kritisk holdning til Mette Frederiksen. Alt peger på, at Radikale ikke vil indlede en advokatundersøgelse, men der skal findes en formulering, hvor man kritiserer Mette Frederiksen, uden at man indleder en advokatundersøgelse.«

Det bliver en enormt svær balancegang for Radikale Venstres partileder, Sofie Carsten Nielsen, vurderer Anders Leonhard Jensen.

»Siden rapporten kom frem torsdag, har partitoppen gemt sig. Politisk ordfører Andreas Steenberg stak af pressen, og siden har vi ikke set eller hørt noget til dem. Hvis ikke det her skal ramme Radikale som en boomerang, er de nødt til at italesætte den voldsomme kritik, kommissionen retter mod regeringen,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Vi har allerede set flere fra baglandet, som er ude og gå meget hårdt til Mette Frederiksen. Det er både forhenværende folketingsmedlemmer og ministre. Så oprøret mod Mette Frederiksen ulmer.«

Alligevel vurderer Anders Leonhard Jensen ikke, at der bliver tale om, at Radikale Venstre kommer ud og melder, at de bakker op om en advokatundersøgelse.

»Det er en historisk beslutning, Radikale står med her. Beslutter de at bakke op om en advokatundersøgelse, så kan det ende ud i en rigsretssag mod landets statsminister. Freder de hende, så ser vi en historisk hård kritik af regeringen, som ikke får politiske konsekvenser,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Men jeg vurderer helt klart, at partitoppen i Radikale Venstre er afklaret med, at de ikke vil igangsætte en advokatundersøgelse. Lige nu handler det bare om at finde formuleringer, så man får baglandet med.«