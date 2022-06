Lyt til artiklen

Mette Frederiksen kan ikke tørre ansvaret for fejlene i minksagen af på embedsmændene.

Sådan lyder det nu fra den tidligere radikale minister Christian Friis Bach, der i et opsigtsvækkende tweet går imod den forsonelige linje, som De Radikale indtil nu har anlagt i minksagen.

»Jeg overlader det trygt til den @radikale folketingsgruppe at tage stilling til konsekvenserne. Men finder det forunderligt, hvis man som statsminister kan unddrage sig ansvar ved ikke at vide besked. Har man magten, tager man magten, så har man ansvaret,« skriver Christian Friis Bach torsdag eftermiddag på Twitter.

»Lars Løkke Rasmussen har engang sagt, at man ikke kan skille ministeren fra sit ministerium. Det synspunkt er jeg meget enig i. Mette Frederiksen bør agere efter, at hun har det afgørende ansvar for Statsministeriet,« siger Christian Friis Bach til B.T.

Netop Statsministeriet og særligt departementschef Barbara Bertelsen har fået voldsom kritik i den længe ventede beretning fra Minkkommissionen.

Ifølge kommissionen har Barbara Bertelsen begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at hun bliver draget til ansvar for sine handlinger.

Sophie Løhde (V) under pressemøde efter møde i Folketingets Granskningsudvalg, hvor Minkkommissionens beretning afleveres på Christiansborg, torsdag den 30. juni 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sophie Løhde (V) under pressemøde efter møde i Folketingets Granskningsudvalg, hvor Minkkommissionens beretning afleveres på Christiansborg, torsdag den 30. juni 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Christian Friis Bach har vanskeligt ved at se det rimelige i, at sagen kan ende med, at Barbara Bertelsen, der er kendt for at have et usædvanligt tæt og fortroligt samarbejde med Mette Frederiksen, bliver holdt ansvarlig, mens statsministeren går fri.

»Det er ikke sådan, at man kan undslå sig ansvaret, når man er øverste chef for det ministerium, fejlen bliver begået i. Det er ikke en ordentlig måde at agere på,« siger Christian Friis Bach.

Han giver heller ikke meget for det, regeringens støtteparti Enhedslisten i dag har sagt, nemlig at det er afgørende, at det er bevist, at Mette Frederiksen bevidst har handlet ulovligt i minksagen.

Også De Radikale har sagt, at de mener, det er afgørende, om der var forsæt fra Mette Frederiksens side.

»Det synes jeg grundlæggende er et meget problematisk synspunkt. Jeg gik selv af som minister i sin tid, selvom det var bevist, at jeg som minister ikke havde fået tilvejebragt de nødvendige informationer i en sag,« siger Christian Friis Bach.

Han vil dog ikke sige, hvorvidt han mener, at Mette Frederiksen bør tage det ansvar ved gå af som statsminister.

»Som jeg har skrevet, har jeg fuld tillid til at den radikale folketingsgruppe træffer den rigtige beslutning i den her sag. Jeg mener blot, at statsministeren bør overveje, at med stor magt følger også er stort ansvar,« siger han.