»Politik er barsk business. Og selvom politik altid for mig har handlet om løsninger, resultater og konkrete grønne fremskridt, så er politik også mange beskidte magtkampe. Opgør. En kontaktsport. Og kan man ikke tåle knubs og sværdslag, skal man holde sig fra det.«

Ordene kommer fra en af Radikale Venstres mest erfarne profiler i København, Mette Annelie Rasmussen, der konstaterer, at det er blevet for hårdt. Derfor går hun nu på orlov.

»Jeg har ganske enkelt brug for at trække vejret og finde mit politiske fodfæste igen,« skriver hun i et opslag på Twitter.

Det fremgår ikke, hvor længe hun planlægger at være væk fra Københavns Rådhus. Kun, at der er tale om en »periode«. En periode, hvori hun ikke modtager vederlag.

Mette Annelie Rasmussen har siden 2013 været en del af Det Radikale Venstres flok på rådhuset og har i alle årene siddet som teknik- og miljøordfører.

Tidligere har hun i tre år været gruppeformand for partiet. Og blev ved seneste kommunalvalg valgt ind med 2.944 personlige stemmer.

Men når man samtidig arbejder over 40 timer ugentligt som special advisor i UNEP-DTU i FN Byen, er det tilsyneladende svært at få enderne til at mødes.

»I alt for mange år har jeg arbejdet alt for meget,« skriver hun i sit opslag.