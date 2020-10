Den radikale folketingspolitiker Lotte Rod afslørede 16. september, at hun er blevet udsat for krænkelser fra et andet medlem af partiet.

Men mere end to uger senere har sagen endnu ikke fået konsekvenser for gerningmanden, hvis navn heller ikke er blevet offentliggjort.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det er på trods af, at Radikale Venstre har involveret sig meget i den igangværende krænkelsesdebat.

Og partiets ligestillingsordfører Samira Nawa har sagt, at Radikale aldrig ville have valgt Jeppe Kofod som minister, på grund af skandalen i 2008, hvor han havde sex med en 15-årig pige.

Den udtalelse kom 10. september, blot seks dage før Lotte Rod afslørede, at partiet selv har en alvorlig sag at beskæftige sig med.

Den radikale folketingsgruppes næstformand, Sofie Carsten Nielsen, siger til Jyllands-Posten, at partiet lige nu arbejder på at finde ud af, hvordan man skal tackle sagen.

»Lige nu arbejder vi på at finde ud af, hvordan vi håndterer sådanne ting her fremadrettet. Hvad konsekvenserne er af de her ting, som vi helt sikkert ikke har haft tydelige nok retningslinjer for. I det konkrete tilfælde er vi i gang og har en proces med Lotte om det. Og af hensyn til hende kan jeg ikke sige mere og alene af hensyn til hende«, siger hun til Jyllands-Posten.

Lotte Rod siger til avisen, at det skal være slut med at liste krænkere ud af bagdøren - de skal stilles til ansvar for det, de har gjort.

Samtidig siger hun, at hun ikke selv vil navngive krænkeren, fordi hun ønsker en kulturændring i partiet frem for en personalesag.

Den udtalelse overbeviser dog ikke B.T. politiske redaktør Henrik Qvortrup, som søndag aften skriver i et tweet:

'Man må forstå det sådan, at der er en krænker i den radikale folketingsgruppe. I lyset af partiets profil i #MeToo burde det være en no-brainer for ledelsen at tage affære. Men sporer man ikke uenighed om det mellem Lotte Rod og Sofie Carsten Nielsen?'

Flere prominente medlemmer af Radikale Venstre ønsker konkret handling fra partiet i sagen. Deriblandt Jens Rohde og sundhedsordfører Stinus Lindgreen, skriver Jyllands-Posten.