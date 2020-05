Zenia Stampe fra De Radikale tager stor afstand fra regeringens prioritering i landets genåbning.

Hvordan kan det være bedre at stå i buffeten i shoppingcentret Fields end at gå rundt på Frilandsmuseet?

Det er et af flere kritiske spørgsmål, som De Radikales kulturordfører, Zenia Stampe, stiller i et opslag på Facebook tirsdag aften.

Kritikken går hovedsageligt på, at regeringen fortsat vælger at holde store dele af det danske kulturliv lukket. Også selv om Sundhedsstyrelsen har ændret sin anbefaling for afstand mellem mennesker fra to til én meter.

- Hvad er det for en nation, der prioriterer sådan? Eller skulle jeg måske sige: Hvad er det for en regering, der prioriterer sådan?

- Hvad er det for et parti, der prioriterer sådan? skriver Zenia Stampe.

Ud over eksemplet med Fields og Frilandsmuseet undrer Zenia Stampe sig også over, at det er i orden at kigge på skærme i Elgiganten, men ikke på billeder på et kunstmuseum.

Prioriteringen, som hun kalder for "helt sort", er ifølge ordføreren et udtryk for, at regeringen "fuldstændigt har opgivet kulturen".

- Derfor må denne her stå for regeringens egen regning.

- Det er hverken et kultursyn, menneskesyn eller samfundssyn, som vi kan støtte, skriver Zenia Stampe.

Kritikken fra kulturordføreren kommer, efter at også partiets politiske leder, Morten Østergaard, har været ude med riven over for regeringen.

Morten Østergaard er utilfreds med, at hverken han eller de andre partiledere vidste, at Sundhedsstyrelsen var på trapperne med nye anbefalinger, da der torsdag blev forhandlet om en plan for genåbningen.

En af de nye anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen præsenterede søndag, var eksempelvis halveringen af afstandskravet fra to til én meter.

Flere partiledere mener, at hvis man havde kendt til den ændring, eller at den var på vej, så ville situationen omkring forhandlingerne have været anderledes.

- Vi kunne jo ikke vide torsdag, at der ville komme nye retningslinjer søndag. Vi vidste bare, at de var til revision. Men det er de jo hele tiden, sagde Morten Østergaard tidligere tirsdag.

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er utilfreds med den manglende information omkring forhandlingerne.

Han mener, at man burde have udskudt forhandlingerne, hvis man vidste, at så afgørende information var på trapperne.

