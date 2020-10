»Den aktuelle situation i den radikale folketingsgruppe er så kaotisk, at der er brug for en utraditionel løsning.«

Sådan lyder det nu fra Jørn Sørensen, der er tidligere radikal borgmester i Holbæk Kommune.

Og ja, det er en utraditionel løsning, han foreslår til at få stoppet dramaet i Det Radikale Venstre.

Helt konkret er det den mangeårige formand fra 1990 til 2007, han mener skal tilbage for at afløse den ellers nyvalgte formand, Sofie Carsten Nielsen.

Sofie Carsten Nielsen er rasende over Ida Aukens beskyldninger. Nu forsøger Søs Haugaard, der er formand for Hovedstadens Radikale Venstre, at få Ida Auken i tale. Før vil hun ikke kommentere på sagen.

»Uden at ville desavouere Sofie Carsten Nielsen vil jeg derfor foreslå mit gamle parti og dets folketingsgruppe at lave en midlertidig løsning, hvor Marianne Jelved vælges til ny formand for folketingsgruppen ~ som en skikkelse, alle kan samles om, og som kan klare sig uden om spørgsmål om evt. indblanding i sexismesager og håndtering af disse,« skriver Jørn Sørensen torsdag morgen i et debatindlæg på sn.dk.

Onsdag voksede dramaet hos Det Radikale Venstre voldsomt, da Ida Auken på Facebook skrev, at Sofie Carsten Nielsen har dækket over sagen om den tidligere formand Morten Østergaards seksuelle krænkelser.

'Så jeg er ikke i tvivl om, at Sofie Carsten Nielsen vidste, hvordan Morten Østergaard opførte sig, og valgte at dække over ham,' skrev Ida Auken blandt andet på Facebook.

Og torsdag morgen har dramaet udviklet sig, da folketingsmedlemmet Jens Rohde i et længere opslag på Facebook stiller spørgsmålet: 'Hvad nu, hvis hun har ret?'

Det Radikale Venstres Jens Rohde blander sig nu i den åbne krig mellem Ida Auken og Sofie Carsten Nielsen.

'De fejl, vi som parti har begået, kan vi kun rette op på sammen. Derfor siger jeg også hundrede procent ærligt, at hvis man smider Ida Auken ud eller marginaliserer hende, så gør man det samme med mig,' skriver Jens Rohde.

Jørn Sørensen mener, at tvivlen om, hvorvidt Sofie Carsten Nielsen har fortalt sandheden, er et problem.

'Sofie Carsten Nielsen har gjort det fint som pludselig afløser for Morten Østergaard, men der har vist sig problemer i form af tvivl om, hvorvidt hun har været vidende om flere af de problematiske 'sager' mod sin forgænger – og dermed tvivl om, hvorvidt hun har udnyttet denne viden til egen fordel,' skriver han i sit Facebook-indlæg.

Han slår dog fast, at Marianne Jelved skal ses som en løsning nu og her, hvor 'gemytterne er i kog'.

Marianne Jelved fejrer 30-års jubilæum i Folketinget fredag 8. september 2017 sammen med den nu tidligere formand Morten Østergaard.

Hun er altså er nødløsning. Indtil 'postyret' lægger sig.

B.T. forsøger at få kommentar fra Marianne Jelved selv.