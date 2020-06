Kritikken tordnede mod Sikander Siddique under afslutningsdebatten i Folketinget mandag, hvor han satte ord på racisme i Danmark og Black Lives Matter.

Hans tale udløste prompte en byge af hårde ord fra flere af salens andre folketingsmedlemmer, der blandt andet kaldte det 'dybt skammeligt'.

Selvom talen ikke blev modtaget med stående klapsalver, så gjorde den formentlig præcis det, som den skullle.

»Det er en provokation - et politisk stunt,« siger Erik Holstein, politisk kommentator for Altinget.

Uffe Elbæk og Sikandar Siddique under afslutningsdebat i Folketinget på Christiansborg i København, mandag den 22. juni 2020. Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Uffe Elbæk og Sikandar Siddique under afslutningsdebat i Folketinget på Christiansborg i København, mandag den 22. juni 2020. Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han mener, det er helt forståeligt, at Sikander Siddiques forsøger at tiltrække opmærksomhed med sin tale, hvor han også opfrodrede til ét minuts stilhed for George Floyd.

»Han repræsenterer en yderposition i Folketinget, og han skal skabe så meget opmærksomhed som muligt. Ellers lægger ingen mærke til ham på talerstolen.«

Og det lykkedes. Dagen efter afslutningdebatten er det Sikander Siddiques tale, som mange taler om.

I talen kom han ind på sin egne oplevelser som dansker med anden etnisk baggrund og lavede flere paralleller mellem racismedebatten i USA og danske forhold.

I forlængelse heraf valgte den tidligere Alternativet-politiker Sikander Siddique, som nu repræsenterer Frie Grønne Stemmer, også at bede Folketinget om at holde et miuts stilhed for George Floyd og alle andre, der har mistet livet på grund af racisme, diskrimination eller hadforbrydelser.

En opfordring, som fik selv statsministeren til at se overrasket ud. Stilheden lagde sig over salen, selvom enkelte stemmer rumsterede i hjørnerne.

Da Sikander Siddiques taletid var ovre tog Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige som den første ordet.

»Jeg synes, det er dybt skammeligt, hvad der foregår fra talerstolen lige nu. Jeg bliver dybt provokeret af, at fordi man er nået til et sted, så har man gjort det på baggrund af hudfarve eller ej,« siger han.

Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen og løsgængeren Sikandar Siddique var i heftig retorisk infight mandag aften under Folketingets afslutningsdebat. Ritzau Scanpix. Vis mere Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen og løsgængeren Sikandar Siddique var i heftig retorisk infight mandag aften under Folketingets afslutningsdebat. Ritzau Scanpix.

Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti mente ikke, at Sikander Siddique havde 'forstået en pind af, hvad det danske demokrati går ud på', fordi han tog situationen i USA ind i Folketinget.

At netop Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti harcelererer mod talen overrasker heller ikke Erik Holstein.

»Det ville være underligt, hvis de ikke reagerede. Det er deres rolle i det. Siddique får trukket nogle fronter op, og reaktionerne er forventlige,« siger han.

Erik Holstein mener, at temaet, som Sikander Siddique tager op, er relevant, men at koblingerne til USA gør, at proportionerne risikerer at ryge.

»Det er vigtigt, at han bringer sin egen historie frem for at illustrere et problem, men nogle af hans konklusioner rammer ved siden af skiven.«

»Han risikerer at miste store dele af den danske befolkning ved at tage en sag for langt ud og overføre amerikanske problemer til Danmark.«

Det er i Erik Holsteins optik til gengæld overraskende og atypisk, at en ordfører opfordrer til et minuts stilhed i folketingssalen.

»Det mener jeg ikke at have set før,« siger han.

Både Søren Pape Poulsen fra Konservative og Mette Frederiksen (S) stillede sig kritisk over for den retorik, som Sikander Siddique gjorde brug af på talerstolen.

Statsministeren erkendte dog også, at der er udfordringer og problemer med racisme i Danmark.

»Findes der racisme og diskrimination i Danmark? Ja, det gør der. Er det et problem? Ja, det er det. Findes der ikke-vestlige kvinder, der ikke kan gå på arbejde, fordi de er underlagt social kontrol? Ja, det gør der. Er det et problem? Ja, det er det,« sagde hun.