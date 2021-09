Det går for stærkt, vi bygger for højt og for tæt.

Debatten om byudviklingen i Aarhus har stået på i lang tid efterhånden, og den ser kun ud til at fortsætte.

Men nu vil Rådmand og politisk leder for SF i Aarhus Kommune, Thomas Medom, trække i håndbremsen. Det fortæller han til Jyllands-Posten.

»Der er en stor frustration hos mange borgere, så vi skal finde en ny balance og skabe en byudvikling, som er i tråd med aarhusianernes ønsker,« siger han og tilføjer:

»Vi skal ikke fortætte så meget, som vi har gjort hidtil, men i højere grad etablere nye bysamfund uden for centrum af Aarhus,« siger Thomas Medom.

Beslutningen om at trække i håndbremsen kommer foruden henvendelser fra mange bekymrede borger, efter en Epinion-meningsmåling, hvor 51 procent af de adspurgte svarede, at der bliver bygget for tæt i byen.

»Vi vil gerne have engageret nogle af de mennesker, der lige nu tjener gode penge på at udvikle Aarhus, i at tage et bredere ansvar for natur og klima og en mere balanceret by. Det vil betyde, at der skal være flere grønne åndehuller, og der ikke bliver fortættet så meget,« siger Thomas Medom.

Hos Venstre i Aarhus er man enige i, at der er behov for at kigge uden for Aarhus, når den næste kommuneplan skal besluttes i byrådet.

»Det er et redskab at begynde at bygge i de 13 oplandsbyer. Det vil tage trykket af byudvikling i byen, som har været intenst på grund af »Kommuneplan 2017”,« siger Bünyamin Simsek.