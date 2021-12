Varme hænder, omsorg og tid i daginstitutionerne.

Sådan ønsker de fleste forældre nok, at hverdagen skal se ud for deres børn i institution.

Men virkeligheden er en anden i de aarhusianske daginstitutioner, hvor der mangler personale. Og det får rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF) til at slå alarm.

»Vi står i en virkelighed, hvor vi kan se, at vi allerede i dag mangler medarbejdere, og der kommer samtidig flere børn,« siger Thomas Medom til B.T.

Han fortæller, at prognoser viser, at der i 2030 vil være 25 procent flere børn under fem år i Aarhus Kommune. Det vil kræve 1.000 flere fuldtidsstillinger i kommunens daginstitutioner sammenlignet med i dag.

Derfor vil Aarhus Kommune sammen med FOA, der er fagforening og a-kasse for kommunalt ansatte, nu gribe ind.

»Det er paradoksalt, at vi har akut behov for uddannet personale i daginstitutionerne, mens kun én ud af 23 pædagogiske assistenter, der blev færdiguddannet i 2021, blev ansat i Børn og Unge i Aarhus Kommune efterfølgende,« siger Thomas Medom.

Derfor vil kommunen nu opfordre institutionerne til i højere grad at ansætte de uddannede pædagogiske assistenter.

Han understreger, at det er vigtigt, at kommunen ikke kun bruger vikarer.

»Uddannet personale sikrer stabilitet. De skal føre viden og tradition videre. Vikarer og medhjælpere er der ofte i kortere tid, inden de finder noget andet eller starter på uddannelse. Så det er en dagsorden, vi skal lykkes med,« siger han.

Det er dog en stor opgave, kommunen står over for.

»Det at sikre dygtige medarbejdere i velfærdssamfundet er nok den største opgave, vi står over for, overhovedet. Det kommer til at kræve rigtig meget af os som samfund. Vi tager fat i et lille greb her med de pædagogiske assistenter, men vi skal tage mange flere,« siger Thomas Medom.

Thomas Medom er rådmand på området, men han mener ikke, han selv kunne have løst udfordringen noget før.

»Vi har gjort ganske meget ved det. Rekruttering er den dagsorden, jeg har brugt mest tid på. Men ikke alt kan løses fra byrådssalen i Aarhus – jeg tror, det er afgørende, at regeringen får slået hul på ligelønsproblemet. Og det, vi kan løse fra Aarhus, er et langt, sejt træk, så det er også noget, vi kommer til at tale om de næste år,« siger han.

Han fortæller dog også, at det er en gammel, kendt problemstilling, at Aarhus Kommune ikke har været gode til at ansætte pædagogiske assistenter.

»Jeg ved ikke, hvad det skyldes, det er også før min tid, men det gør vi noget ved nu,« afslutter han.