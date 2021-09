Det faldt ikke i god jord hos rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), da Midttrafik fortalte, de ville lægge loft på 15 passagerer på grupperejser.

Rådmanden frygtede, at loftet ville betyde, at skolerne måtte hyre flere vognmænd og derfor en meget dyrere løsning.

Men nu kan han og skolerne ånde lettede op. Midttrafik har nemlig trukket deres forslag tilbage og i stedet ændret loftet til 30 personer. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Ændringen kommer, efter at Thomas Medom skrev et brev til Midttrafik, hvori han påpegede, at deres forslag blandt andet ville begrænse muligheder for læring og fællesskaber.

Det fik Midttrafik til at udskyde behandlingen af forslaget til bestyrelsesmødet fredag 10. september, og de har altså fredag vedtaget en ny model, hvor loftet er på 30 personer.

Til Aarhus Stiftstidende fortæller formand for Midttrafiks bestyrelse, Claus Wistoft, at der nu er fundet en løsning, som sikrer sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Samtidig vækker det nye loft også glæde hos rådmanden.

»Med en grænse på 30 kan alle skoleklasser benytte tilbuddet om grupperejser, så det nye forslag er bestemt til at leve med,« siger rådmanden til Aarhus Stiftstidende.