Både i Aalborg og Odense genkender man ikke det billede som Københavns beskæftigelsesborgmester tegner.

I København mener beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), at kommunens a-kasser er for bløde ved nyuddannede akademikere, som de hellere vil pleje end presse ud på arbejdsmarkedet.

Det billede genkender hendes kolleger i Aalborg og Odense dog overhovedet ikke.

- Det ville overraske mig rigtig meget, hvis a-kasser i Aalborg eller andre steder i Danmark ikke prøver på at få deres medlemmer i arbejde, siger rådmand for familie og beskæftigelse i Aalborg Nuuradiin S. Hussein (S).

- Det er mit indtryk, at a-kassen er lige så optaget af at hjælpe de ledige ud i job som de er i jobcenteret, siger Brian Dybro (SF), der er rådmand for beskæftigelse i Odense.

Han mener, at debatten om ledige akademikere er blevet mærkelig af krav fra blandt andet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om, at nyuddannede akademikere skal søge job i Netto.

- Det er ikke mit indtryk, at man som ledig akademiker er kræsen. Jeg synes, at det er at forfladige diskussionen lidt at sige, at man bare kan søge job i Netto, siger Brian Dybro.

Han mener, at det blot vil besværliggøre opgaven at få ufaglærte i Odense i arbejde, hvis akademikerne i stimer begynder at tage job uden kvalifikationskrav.

/ritzau/