Sundhedsminister Sophie Løhde (V) har fredag modtaget en række anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen.

Udsatte borgere og patienter i landets kommuner skal have en fast læge eller lægelig funktion, patienter skal have bedre mulighed for at blive behandlet i eget hjem, og så skal både patienten selv og de pårørende spille en mere aktiv rolle i at skræddersy den specifikke behandling.

Sådan lyder en række af de anbefalinger, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) fredag har modtaget fra Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Rådet er nedsat på initiativ af Lægeforeningen.

Rådet er udkommet med en længere rapport, hvor i alt 20 anbefalinger er skrevet ned.

- Vi skal finde nye og bedre måder at bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet på, så vi kan frigøre personale til det voksende antal sundhedsopgaver, skriver formand for rådet Camilla Noelle Rathcke, der også er formand for Lægeforeningen, i rapporten.

Rådet består af 18 medlemmer, herunder fagfolk og ledere fra diverse foreninger og organisationer.

Rådet har generelt i rapporten et fokus på at frigøre ressourcer i et presset sundhedsvæsen. Blandt andet skal overbehandling mindskes. Der skal, mener rådet, også sikres mere viden om, hvordan sygdom kan forebygges.

Det påpeges også, at der er brug for en større debat om prioritering i sundhedsvæsnet.

- Rådets anbefalinger er ikke en facitliste. Men et udgangspunkt for en debat, som vi håber, vil føre til politisk handling, skriver Camilla Noelle Rathcke.

