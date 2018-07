Det lyder helt urimeligt, det Brian Rosenstand oplever, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen. Derfor foreslår han, at man bør lave en købmandspakke med tiltag, der skal hjælpe de pressede købmænd.

»Det er til at klappe sig på lårene af grin over, at de kriminelle kommer tilbage samme dag. Vi skal have kigget på, hvordan politiet håndterer det her. Vi skal også holde øje med kioskmiljøet. Det er da grotesk, hvis man kører varer direkte over i et indvandrerkioskmiljø, som Brian oplever,« siger Peter Kofod Poulsen.

Brian har oplevet, at se samme tyv to gange på samme dag, selvom politiet har afhentet tyven efter første besøg. Hans varer bliver kørt til det københavnske kioskmiljø, hvor det sælges videre til indkøbspris.

»Butikstyvene slipper jo nærmest med en påtale, som det er i dag. Det er de samme folk, der cirkulerer ind i miljøet, og vi bør kigge på, om ikke der er en mulighed for at give strengere straffe.

Hjælpeløs

Brian har gennem længere tid forsøgt at råbe politikerne op ved at lægge videoer op af de butikstyve, der plyndrer hans butik. På en af videoerne træder en person ind i butikken og ud igen med favnen fuld af slik eller sodavand. Det går hurtigere, end personalet kan nå at reagere.

Videoerne har tidligere fået politikerne til at reagere, og den konservative justitsminister Søren Pape Poulsen har sågar besøgt Brian Rosenstands butik. Men hvad hjælper et besøg fra en minister, hvis ikke der kommer nogle løsninger på bordet, spørger Brian Rosenstand sig selv.

»Problemet er blevet meget, meget værre, siden jeg blev købmand for 11 år siden. De seneste fem år er det bare eksploderet, og det er især de organiserede tyverier. Kommer der ikke nogle løsninger, så vil den udvikling bare fortsætte,« siger Brian Rosenstand.

Løsninger på vej

Konservatives retsordfører, Naser Khader, fortæller, at man allerede har løsnet en smule op for reglerne, og nye tiltag er på vej.

»Vi har allerede lempet reglerne lidt, så butikkerne kan dele billeder med hinanden, og vi kommer med flere tiltag efter sommerferien. Det gælder højere straf, og politiet skal arbejde hurtigere med de informationer, de får fra butikkerne. Vi præsenterer flere forslag efter sommerferien,« siger Naser Khader.

»Politiet har ikke været hurtige nok til at lægge billeder op i det interne system - det skal de være. Straffen skal være hårdere også,« siger Naser Khader.

Brian Rosenstand er glad for, at politikerne nu tager fat, men han så gerne mange flere tiltag.

»Det er positivt, at de nu reagerer. Det har tidligere været som at slå i en pude. Hårdere straf er fint, så længe tyvene også modtager den straf. Der skal flere løsninger i retning af, at jeg får mine ting tilbage, at jeg får min erstatning. Betaler tyven ikke, så må man gøre som i en fogedretssag. Inddrag tyvens ejendele. Men politiet siger også selv, at personfarlig kriminalitet har første prioriteten. Men glemmer dog, at den organiserede form for butikstyveri er blevet netop det: personfarlig,« siger Brian Rosenstand.