En rå magtkamp udspiller sig i blå blok mellem formanden for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl og formanden for Liberal Alliance, Anders Samuelsen.

Dansk Folkeparti er velkommen til at indtræde i en regering efter næste valg, hvis der er blåt flertal, fastslår kilder tæt på regeringen over for B.T.

Men DF vil under ingen omstændigheder sidde i regering med LA. Og LA vil kæmpe med næb og kløer for at blive. Det bliver en alvorlig hovedpine for Lars Løkke, hvis han kan danne regering efter næste valg.

Når man søndag scannede nyheder på sin telefon, kunne man nærmest se DF og Venstre mødes. I B.T. fremlagde Kristian Thulesen Dahl sin plan for at komme i regering, hvor et af hans krav er, at komme væk fra Venstres nul-vækst-politik i den offentlige sektor. Og i Jyllands-Posten sagde Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen, at »den offentlige sektor skal vokse moderat hvert år de næste 10 år.«

Det opfatter vi som en invitation til regeringsdeltagelse Søren Espersen, DF

»Det opfatter vi som en invitation til regeringsdeltagelse. Det er et klart tegn på, at man har lyttet til os, og at Venstre er gået væk fra deres nul-vækst-filosofi. Det er glædeligt,« siger DFs næstformand Søren Espersen.

I LA er de imidlertid sure over, at det ikke går deres vej.

»Det er meget dovent, at de forenede socialdemokratier i dansk politik kun kan forestille sig, at den offentlige sektor vokser,« siger LAs finansordfører Joachim B. Olsen til Jyllands-Posten.

Derimod er det meget sjovere at sidde i regering end at være udenfor, fastslår udenrigsminister Anders Samuelsen, der også mener, at regeringsdeltagelse fra DF er noget, der kan have lange udsigter.

»Jeg koncentrerer mig om at VÆRE i regering og nyde resultaterne i form af lavere skatter, færre afgifter, lavere reg.afgift, mere vækst, færre regler og mere frihed. Stille og roligt i den rigtige retning. Klart sjovere end at tale om måske at KOMME i regering. En gang. Go sommer til alle,« skriver Anders Samuelsen på Facebook.

Kristian Thulesen Dahl langede i B.T. søndag hårdt ud efter Anders Samuelsen:

»Jeg synes ikke, Liberal Alliance skal være et regeringsparti efter næste valg, fordi de har ageret på en måde de seneste år, så de har blokeret for, at vi andre kunne forhandle på ordentlig vis. DF, Venstre og Socialdemokratiet kan blive enige om masser af ting, som der er stor enighed om i den danske befolkning. Men det kan vi ikke, hvis LA boykotter på det økonomiske område, eller hvis De Radikale boykotter på udlændingeområdet,« sagde han.

Finansminister Kristian Jensen (V) drømmer om en firkløver-regering, hvor der er plads til både Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. Det skrev han i sin bog 'I Danmarks tjeneste' fra 2016, og det bekræftede han for en måned siden overfor Politiken.

»Jeg ser det som en vigtig opgave at få de blå partier til at samarbejde, også gerne på sigt i en fælles blå firkløver-regering. Det vil kræve en større grad af enighed om regeringsprojektets mål og en accept af, at indflydelse kommer gennem kompromiser og ikke intern konfrontation eller profilering,« skrev Kristian Jensen i sin bog, og det mener han altså stadig.

Men DF vil simpelthen ikke sidde i regering med LA.

»Nej, det dur ikke med en firkløverregering. Vi har en fælles erfaring med LA, og den er, at de skaber store problemer. De gør, hvad der passer dem, og deres folketingsmedlemmer stemmer imod deres egne ministre. Det dur slet ikke,« siger Søren Espersen.

Det virker nærmest som en hemmelig forelskelse Christina Egelund, LA

Liberal Alliances politiske ordfører Christina Egelund afviser kritikken:

»Kristian Thulesen Dahl er sørme meget optaget af os i Liberal Alliance her midt i sommerferien. Det virker nærmest som en hemmelig forelskelse. Han skulle i højere grad holde fokus på det politiske indhold og søge løsninger til fordel for danskerne i stedet for at bruge så meget energi på at udbrede teorier om, hvad han håber, der vil ske efter et kommende folketingsvalg,« siger hun.

Venstres finansordfører Jacob Jensen siger:

»Vi bliver nødt til at have en moderat vækst i den offentlige sektor fordi, der kommer flere ældre. Det er ikke et mål i sig selv. Men det er positivt, at DF melder sig på banen.«

Borgerlige vælgere foretrækker en VOK-regering, viste en Gallup-måling for Berlingske for nylig. Bliver Venstre en del af en regering efter folketingsvalget, bør det ske uden deltagelse af Liberal Alliance, mener et flertal af V-vælgerne. Førsteprioriteten blandt Venstres vælgere er en regering med DF og de Konservative. Blot hver tiende ønsker LA med om bord.