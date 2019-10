Ingen grund til at diskutere detaljer for antal af pædagoger i daginstitutioner, før penge er fundet.

De Radikale vil afsætte 500 millioner kroner til pædagoger næste år. Efterfølgende skal beløbet stige til en milliard kroner årligt.

Netop økonomien er afgørende i forhold til at sikre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Sådan lyder det fra De Radikales leder, Morten Østergaard, i forbindelse med tirsdagens forhandlinger om finansloven for 2020.

Temaet tirsdag er minimumsnormeringer. Når pengene er fundet, kan man derefter se på, hvordan en konkret model for normeringer kan skrues sammen, mener Østergaard.

- Det handler om, hvorvidt vi kan finde penge til en historisk investering i vores børn og de daginstitutioner, som de bruger rigtig meget tid i.

- Jeg tror, at det er en meget klar forventning hos alle danskere med små børn, at der nu bliver højere kvalitet i vores vuggestuer og børnehaver, og det kræver, at vi laver en finansieringsplan, der rækker mange år ud i tiden, siger han.

Maksimalt tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn per voksen i institutionerne er den model, der tales mest om. Hvordan og hvorledes en sådan model konkret skal blive en realitet, vides endnu ikke.

- Der er en masse detaljer om, hvordan vi indretter minimumsnormeringer. Men det handler i første omgang om at afsætte ressourcerne i dette historiske løft.

- Det er illusorisk at diskutere modellen, hvis ikke man har fundet pengene. Vi kan fra nu og mange år frem diskutere, hvordan man skruer en lov om minimumsnormeringer sammen, men hvis pengene ikke er fundet, bliver det ikke et kvalitetsløft.

- Det helt centrale er, om der er en vilje til at prioritere en investeringsplan i vores børn og i de vuggestuer og børnehaver, som har så brug for det.

- Detaljerne om, hvordan modellen skal være, må komme i anden række, siger Østergaard.

I sit finanslovsforslag har S-regeringen afsat 2,1 milliard kroner til en reservepulje, der blandt andet skal dække minimumsnormeringer, grøn omstilling og kultur. Det er ikke godt nok, mener regeringens støttepartier.

Foruden De Radikale tæller støttepartierne Enhedslisten og SF. Disse partier ventes i sidste ende at lave finanslovsaftalen med regeringen.

/ritzau/