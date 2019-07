Folketingets Præsidium skal tage Mette Frederiksens udnævnelse af rådgiver til toppost op, mener Jens Rohde.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte torsdag ud, at hun opretter et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet, der skal ledes af hendes personlige rådgiver Martin Rossen.

Den nye konstellation skal tages op i Folketingets Præsidium, lyder det fra De Radikale.

For det skal stå klart, hvilke beføjelser Martin Rossen, der ikke er blevet valgt til Folketinget, har i den nye regering, mener Jens Rohde, der er fungerende politisk ordfører for De Radikale og medlem af Folketingets Præsidium.

- Der kan være god ræson i, at man vil styrke den politiske ledelse i Statsministeriet. Men det skal ske efter nogle klare, åbne og stringente regler, som Folketinget har styr på.

- Vi skal vide, om vi reelt sidder med en vicestatsminister, og hvordan Folketingets kontrolbeføjelser i så fald er over for ham, siger Jens Rohde.

Og det er samtidig vigtigt, at man kan placere et ansvar, mener Jens Rohde.

- Vi har haft talrige eksempler i de senere år, hvor det har været svært at placere et ansvar for ting, der er foregået i ministerierne. Og vi har den tradition, at når vi har med politiske embedsmænd at gøre, som vi kender fra spindoktorer, så arbejder de ud fra regler, der er bredt funderet i Folketinget.

- Her er der tale om et digebrud i forhold til de gældende regler, og derfor må vi lave nogle regler, som kan rumme den nye konstellation, siger han.

Ifølge Mette Frederiksen skal oprettelsen af det nye politiske sekretariat sikre en klar "politisk retning" i regeringen.

- Hvis det skal lade sig gøre, så er der behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det gør vi nu ved blandt andet at oprette et politisk sekretariat i Statsministeriet, udtaler Mette Frederiksen i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

/ritzau/