Regeringens støttepartier var klar med kritik af regeringens finanslov fra første moment i åbningsdebatten.

På trods af at rød blok valgkampen var sammen om at ville stoppe besparelserne på uddannelser, er der stadig besparelser på bordet i den fremlagte finanslov. Det blev angrebet fra start i Folketingets åbningsdebat.

Her står Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, på mål for partiet og regeringens politik. Støttepartiet Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, angreb som det første finansloven.

- Vi var lidt overraskede over, at finanslovsforslaget ikke blev det, vi havde drømt om: Den første finanslov i fem år uden besparelser på uddannelse.

- Men der var besparelser på folkeskolen, de frie skoler og humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

- Hvad gælder for Socialdemokratiet? Vil I satse på uddannelser eller skære på uddannelser?, spurgte Morten Østergaard.

Jesper Petersen svarede, at Socialdemokratiet vil satse på uddannelser, ikke spare. Og at der er afsat 700 millioner kroner til at stoppe dele af omprioriteringsbidraget.

Morten Østergaard fortsatte dog sit spørgsmål og understregede, at regeringens finanslovsforslag må ses som det, de gerne vil gennemføre. Og altså ikke en forhandlingsoplæg, hvor partiet kan få andre til at forhandle sig frem til resultater, som Socialdemokratiet selv ønsker.

- Hvis folk skal have tillid til os, så skal der være en sammenhæng mellem, hvad man siger, og hvad man gør. Og gennemlæser man jeres finanslovsforslag, så er der ikke satset på uddannelser, men sparet, sagde Morten Østergaard.

Også støttepartiet SF efterspurgte konkret politik på et af de områder, der fyldte meget under valgkampen.

- Det er tid nu, som vi har aftalt, at indføre minimumsnormeringer. Så hvorfor er der ikke afsat en eneste krone til det i finanslovsudspillet?, spurgte SF's politiske ordfører Jacob Mark.

Jesper Petersen svarede:

- Vi blev enige om det i forståelsespapiret. Vi vil have det indført senest i 2025, så nu må vi drøfte hvordan.

