Regeringen ønsker længere åbningstider hos nærpolitiet. Men 40 procent af al vold finder sted om natten.

De Radikale er helt enige med regeringen i, at borgerne efter det kommende politiforlig skal opleve et mere nært politi.

Men partiet tvivler på, at de 20 nærpoliti-enheder, som regeringen vil oprette, er løsningen.

- I sidste uge sagde de, at der var utryghed ved S-togstationer, fordi en persongruppe skaber utryghed der. Jeg kan ikke se, at det skaber mere tryghed ved S-togene, at der er flere, som skal sidde i murstensbygninger, siger Kristian Hegaard, som er retsordfører for De Radikale.

En omstridt reform af politiet i 2007 betød, at mange små politistationer lukkede. Antallet af landbetjente blev samtidig skåret kraftigt ned. 54 politikredse blev til 12.

Med det kommende politiforlig vil regeringen forsøge at rulle en del af reformen tilbage.

I Jyllands-Posten søndag bebudede justitsminister Nick Hækkerup (S) desuden, at der skal være længere åbent på små politienheder i hele landet.

Også de længere åbningstider stiller Kristian Hegaard sig tvivlende overfor.

Offerundersøgelser viser, at mere end 40 procent af den samlede vold finder sted mellem midnat og klokken 06.00 om morgenen.

- Jeg kan da godt være bekymret for, at politiet får længere åbningstid, hvor de skal sidde bag nogle mursten. Det betyder, at de ikke kan tage ud til et indbrud eller en voldsepisode. De ressourcer bliver taget andre steder fra, siger R-ordføreren.

- Der ville det være bedre, at de er ude, opklarede kriminalitet og var synlige for borgerne.

