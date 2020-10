Efter et dramatisk gruppemøde onsdag trak Morten Østergaard sig fra posten som politisk leder i De Radikale.

- Jeg har egentlig stadig svært ved at sætte ord på det. Det var selvfølgelig dramatisk, og noget jeg stadigvæk er sørgelig over.

- Det var en trist dag, som jeg nok desværre sent vil glemme, siger Andreas Steenberg (R) om De Radikales dramatiske gruppemøde onsdag.

Her trak Morten Østergaard sig fra posten som politisk leder efter en intern sexismesag i partiet.

- Jeg har kæmpe respekt for, at Morten siger, at han har svigtet partiet og ikke fortalt det hele.

- Og tager den ultimative konsekvens af det. Jeg står næsten og får gåsehud over det stadigvæk, siger Andreas Steenberg.

Han er ny næstformand i partiet, som ifølge Sofie Carsten Nielsen har "konstitueret sig midlertidigt".

Sofie Carsten Nielsen har overtaget posten som politisk leder.

