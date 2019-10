Det er kritisabelt, at retssager kørte videre, selv om de kunne bero på mangelfulde data, siger ordfører.

Forløbet i teledatasagen er ikke et retssamfund værdigt.

Sådan siger De Radikales retsordfører, Kristian Heegaard, efter at han har læst Rigspolitiets og Rigsadvokatens redegørelse.

- Jeg er vanvittig utilfreds med den her proces, hvor der er flere end først antaget, der har vist mere end først antaget, siger De Radikales retsordfører, Kristian Heegaard.

Ifølge redegørelsen har rigspolitichefen oplyst, at teledatasagen kort blev berørt i en telefonsamtale i starten af april 2019 med en afdelingschef i Justitsministeriet.

Rigspolitichefen bekræftede, at der var ledelsesmæssigt fokus på sagen.

Mødet mellem Rigspolitiet, Justitsministeriet og Rigsadvokaturen, der var kalendersat til den 4. april 2019, blev aflyst.

I stedet blev aftalt et nyt møde den 26. april 2019 mellem Rigspolitiet, hvor politidirektøren også var med, og Justitsministeriet. Rigsadvokaturen ikke blev indkaldt til.

Her blev bekymringen om, at de manglende teledata kunne have haft betydning for domstolenes afgørelse i sager, delt.

Politidirektøren oplyste desuden, at det var hans vurdering, at politiet potentielt stod over for at gennemgå en stor mængde sager.

- At man ligger inde med de overvejelser allerede 26. april uden at gøre noget ved det, og at man først skriver ud til domstolene og advokaterne midt i juni er stærkt kritisabelt, siger Kristian Heegaard.

- Det vidner om, at man har ladet en masse sager køre, vel vidende at de beror på mangelfulde teledata. Det er ikke et retssamfund værdigt.

