Danske statsborgere skal have ret til at få ægtefælle hertil, lyder krav fra Radikales nye udlændingeordfører.

København. Den radikale Andreas Steenberg bliver partiets nye udlændingeordfører. Han skal køre parløb med Sofie Carsten Nielsen, der fortsætter som integrationsordfører.

Dermed sætter partiet med mindre end et år til næste folketingsvalg flere kræfter ind på et politikområde, der gang på gang udnævnes som et af de vigtigste for de danske vælgere.

Det er også det politikområde, hvor afstanden mellem De Radikale og Socialdemokratiet er allermest tydelig.

Og Andreas Steenberg kræver indflydelse, hvis partiet skal pege på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som ny statsminister.

- Vi vil ikke have, at Mette Frederiksen tager vores mandater for givet. Vi vil have indflydelse, siger Steenberg.

Blandt partiets krav er, at danske statsborgere skal have ret til at få en udenlandsk ægtefælle her til landet. I dag skal parrene leve op til en række kriterier, der betyder, at det er alt for svært, mener R.

- Det er helt urimeligt, at danske statsborgere ikke kan bo i Danmark med deres familie, bare fordi de har giftet sig med en udlænding, siger Steenberg.

- Der skal være krav om at forsørge sig selv, lære dansk, søge arbejde og overholde loven. Ellers bliver man sendt ud igen.

Spørgsmål: Er det en betingelse for, at I vil pege på Mette Frederiksen?

- Vi stiller ikke ultimative krav. Vi har en masse politiske ønsker fra klima over uddannelse til økonomisk politik. Men altså også til at danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie.

- De krav vil vi stille og kæmpe for at få igennem.

Han påpeger, at Radikale fik ændringer af de samme regler igennem, sidst partiet sad i regering med Socialdemokratiet.

