Venstre og De Radikale forsøger nu i fællesskab at presse regeringen til, at staten bidrager med 1,5 milliarder kroner til det kommunale udligningssystem.

Regeringen har spillet ud med, at staten skal bidrage med en halv milliard kroner.

- Det helt centrale for os er, at vi får løftet de kommuner, som i dag ikke har råd til at levere den velfærd, vi alle sammen forventer, siger Morten Østergaard, som er politisk leder for De Radikale, til TV2 forud for torsdagens forhandlinger.

- Men i stedet for, at det skal finansieres af spareplaner hos de kommuner, der i dag har et godt og højt serviceniveau, vil vi hellere løfte det hele til et højere niveau, siger han.

Meldingen falder i god jord hos Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde. Hun siger inden forhandlingerne i Finansministeriet til TV2:

- Faktum er, at regeringens udligningsudspil vil komme til at betyde en række velfærdsforringelser rundt om i landet kombineret med, at der vil være danskere, som vil få en meget ubehagelig skattestigning, og det kan vi selvfølgelig ikke leve med.

Udligningssystemet omfordeler penge fra velhavende kommuner til mindre velhavende kommuner.

Det sker via en kompliceret nøgle, og systemet har i årevis fået kritik for at være uigennemsigtigt.

Regeringens reformudspil har fået kritik af en lang række borgmestre fra både rød og blå blok for at give for lidt eller tage for meget fra deres kommuner.

Den kritik vil regeringen til dels kunne afbøde, hvis det lykkes at finde et politisk flertal på Christiansborg for sit udspil.

Samtidig har der dog været kritik af, at regeringen har holdt kortene tæt til kroppen og ikke fremlagt tallene bag udspillet. Det har særligt Venstre, flere borgmestre og eksperter fundet problematisk.

