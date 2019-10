Grænsekontrol ville ikke have stoppet en af de sigtede for eksplosion ved Skattestyrelsen, mener De Radikale.

Det er ren symbolpolitik, når regeringen foreslår at indføre grænsekontrol for rejsende fra Sverige til Danmark.

Sådan lyder det fra Kristian Hegaard, som er retsordfører for De Radikale.

Regeringens forslag til at øge sikkerheden kommer blandt andet efter eksplosionen ved Skattestyrelsen i København, som to svenske mænd er sigtet for at stå bag.

Den ene er 22 år og ustraffet, mens den anden er 23 år og har en mild voldsdom og trafikforseelser bag sig.

- Det virker ret nytteløst, fordi hvordan skulle en grænsekontrol have været med til at stoppe personen fra Skattestyrelsen, som er tidligere ustraffet. En grænsekontrol kan jo ikke tilbageholde en person, som er tidligere ustraffet, siger Kristian Heegaard.

- Det virker som symbolpolitik, og vi har i Danmark et hårdt presset politi. Jeg kan ikke se for mig, hvilke opgaver politiet skal nedprioritere for at kontrollere en grænse et par gange om ugen, siger han.

Grænsekontrollen fra Sverige vil være midlertidig. Men der er ingen oplysninger om, hvor længe regeringen påtænker, at den skal vare.

Kontrollen skal indsættes ved færgelejet i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenaa samt ved Øresundsbroen og ved al togtrafik fra Sverige til Danmark.

Forslaget er ifølge DR en del af den sikkerhedspakke, som regeringen præsenterer torsdag klokken ni.

/ritzau/