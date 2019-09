De Radikale kommer ikke til at deltage i en aftale med regeringen om ret til tidligere tilbagetrækning.

Først fremlagde Socialdemokratiet før valget sin plan for ret til tidligere tilbagetrækning for nedslidte. Efterfølgende vurderede den forrige regerings embedsmænd, at det ikke kunne lade sig gøre uden at bryde et forlig.

Siden overtog S regeringsmagten, og partiet har nu fået samme embedsværks ord for, at intet står til hindring for at lave en aftale om differentieret pension i denne regeringsperiode.

Embedsværkets notat morer De Radikales leder, Morten Østergaard, der stadig ikke har ambitioner om at sætte penge af til tidligere tilbagetrækning.

- Jeg trækker lidt på smilebåndet over det. Jeg kan huske den socialdemokratiske reaktion, da Venstre-regeringen kom med et tilsvarende papir, der sagde det modsatte.

- Det flertal, der stadig er bag seniorpensionen, har stadig den opfattelse, at det kan man ikke. Og så kan man det jo ikke, medmindre nogen skifter holdning, siger Morten Østergaard.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sagde torsdag, at regeringen præsenterer en model inden for det næste år. Den differentierede pension vil angiveligt kræve tre milliarder kroner. Men det er fortsat uvist, hvem det skal gælde for, og hvor mange der bliver omfattet.

Siden valget har et folketingsflertal med oppositionen og De Radikale afvist, at tidlig pension kan indføres i denne valgperiode.

De mener, det vil være i strid med det politiske velfærdsforlig fra 2006, som betyder, at pensionsalderen stiger og er ens for alle.

- Jeg siger bare, at deres notat jo ikke ændrer på den opfattelse, vi har haft hele tiden, nemlig at hvis man vil ændre i folkepensionsalderen på den her side af et valg, så skal man være enige om det i velfærdsforligskredsen. Og dér vil det for os strande på, at vi hellere vil bruge de penge på noget andet, siger Morten Østergaard.

De Radikale mener, at den nye aftale om seniorpension, der blev indgået i maj, er tilstrækkelig.

I stedet vil De Radikale bruge pengene på at øge børn og unges trivsel, ligesom bekæmpelse af C02-udledningen fylder mere hos dem end retten til tidligere tilbagetrækning for nedslidte.

Morten Østergaard anerkender dog, at Dansk Folkeparti har samme antal mandater som De Radikale, og dermed kan regeringens ambition stadig bære frugt, hvis DF skifter kurs.

- Ja, hvis Dansk Folkeparti ikke længere mener det samme, så kan de jo gøre det. Men jeg står ved de aftaler, jeg har lavet, siger han.

Hos Dansk Folkeparti har man gentagne gang sagt, at det store problem er, at de ikke kan forholde sig til noget, de ikke har set. Men det kan altså være på vej nu.

- Vi er klar til at forhandle en løsning igennem, hvis Socialdemokratiet fremlægger en konkret model, der er til at tage og føle på, sagde beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) torsdag.

