Sofie Carsten Nielsen beskylder kollega Ida Auken for at destabilisere partiet med anklager om fortielser.

Krisen i De Radikale eskalerer onsdag.

Den nye politiske leder for partiet, Sofie Carsten Nielsen, afviser beskyldninger fra folketingsmedlem Ida Auken om, at Nielsen skulle have kendt til krænkelser.

Auken beskylder i et Facebook-opslag Nielsen for at dække over tidligere leder Morten Østergaards krænkelser. Men det er falske påstande, mener den nye leder.

- Jeg er rasende over de påstande, Ida Auken i dag har rejst, skriver Sofie Carsten Nielsen i et opslag på Facebook.

- At Ida vælger at slynge falske påstande om mig og vores landsformand ud på nuværende tidspunkt, kan jeg ikke se som andet end et forsøg på at destabilisere partiet.

Til TV2 News siger partilederen, at Ida Aukens opslag er et direkte angreb på partiet.

- Hvis Ida Auken ikke har haft tillid til den politiske leder, har hun haft mulighed for at udtrykke det hver dag i den politiske gruppe.

- Det her sætter partiet tilbage igen, lyder det fra Sofie Carsten Nielsen.

Hun siger, at hun har søgt dialog med Ida Auken, "men hun vil ikke tale".

Adspurgt om Ida Aukens politiske fremtid svarer Sofie Carsten Nielsen, at hun tror, Ida Auken selv har gjort sig sine overvejelser.

Morten Østergaard har erkendt, at han har krænket fire kvinder med tilknytning til partiet over det seneste årti. Han endte med at gå af for en uge siden på grund af sin håndtering af sagen, da han forsøgte at dække over sig selv i én af sagerne.

Ifølge Ida Auken er der tale om mere alvorligere handlinger end en hånd på et lår, som der har været tale om i debatten.

Ida Auken sendte lørdag en mail til folketingsgruppen og landsformanden om, at hun havde orienteret Sofie Carsten Nielsen om en krænkelse på Folkemødet i 2017.

Auken bad efter hændelsen Nielsen om at gribe ind overfor Morten Østergaard, der havde befamlet en ung kvinde gennem "stærkt grænseoverskridende adfærd".

Sofie Carsten Nielsen afviser dog den udlægning i sit opslag, og det gentog hun efter Aukens mail lørdag.

Ifølge Auken var svaret fra ledelsen tilbage i 2017, at man var begyndt at mandsopdække Østergaard og lægge ham i seng, når han blev for beruset.

Sofie Carsten Nielsen kommenterer i sit opslag ikke den taktik, som Auken beskriver.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få fat på Nielsen, Auken eller landsformand Svend Thorhauge.

Sofie Carsten Nielsen vandt for en uge siden et kampvalg over Martin Lidegaard med stemmerne 12-4. Auken menes at være på Martin Lidegaards fløj, men hun stemte ikke, da hun er på orlov fra Folketinget på grund af stress.

/ritzau/