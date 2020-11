Sofie Carsten Nielsen afventer klarhed i sag om minkaflivning, inden hun afgør, om den skal have konsekvenser.

De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, har behov for at få klarlagt sagen om regeringens ordre om at aflive alle mink, inden hun træffer beslutning om, hvilke konsekvenser den skal have.

- Lov er lov, og lov skal holdes. Det gælder i alle sammenhænge. Men ingen af os har brug for panik. Derfor har vi brug for at få alle fakta frem i sagen: Hvem vidste hvad, hvornår?, siger hun.

- Men der er ingen tvivl om, at det er dybt alvorligt, siger Sofie Carsten Nielsen.

I sidste uge meldte regeringen, at alle landets omkring 15 millioner mink skal aflives, fordi sundhedsmyndighederne er bekymret over udviklingen med coronasmitte blandt mink.

Statens Serum Institut har konstateret mutationer af virusset, som kun reagerer svagt på antistoffer. Det kan betyde, at en kommende vaccine i værste fald vil være mindre effektiv.

Men regeringen har altså ikke lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet.

Sofie Carsten Nielsen maner dog til ro, selv om det "ikke er sikkert", at det er nok med en beklagelse fra fødevareminister Mogens Jensen (S), siger hun.

Dermed er et scenarie, hvor De Radikale udtrykker mistillid til ministerens for hans håndtering af sagen ikke udelukket.

Hun vil dog afvente en klarlægning af sagen, før der drages konsekvenser.

- Vi skal have klarlagt, hvilken type undersøgelse regeringen vil gennemføre. Det kan også være, der er behov for en ekstern undersøgelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

Regeringens to andre støttepartier, Enhedslisten og SF, vil også have forløbet undersøgt til bunds. Partierne forestiller sig, at det kan være i form af en uvildig advokatundersøgelse.

Det var søndag, at det stod klart for offentligheden, at regeringen ikke har lovhjemmel til at beordre alle raske mink aflivet, hvis de befinder sig uden for en radius på 7,8 km fra minkfarme med smittede mink.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har mandag beklaget, at regeringens kommunikation har været uklar.

Desuden har han tirsdag forklaret, at han ikke var orienteret, da regeringen sidste onsdag holdt pressemøde om minkaflivningen.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) beklager under tirsdagens spørgetime.

- Jeg skal beklage forløbet i spørgsmålet om lovhjemmel over for Folketinget og over for minkavlerne, siger hun.

- Selv om der er travlt, siger det sig selv, at det skal være fuldstændig klart, hvad der kræver ny lovgivning, det har der ikke været, og det vil jeg gerne beklage.

/ritzau/