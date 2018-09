R vil have en helt anderledes politik, siger partileder Morten Østergaard inden sidste landsmøde før valget.

København. De Radikale kræver en politisk aftale for at støtte Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som statsminister.

Det siger partileder Morten Østergaard før De Radikales landsmøde på Hotel Nyborg Strand. SR-samarbejdet er historisk dårligt. S vil danne en ren S-regering. R kræver en politisk aftale for at pege på Mette Frederiksen.

- Vi skal have en politisk aftale. Den kan skrives på en serviet. Det kan være et kartoffeltryk. Det kan være et regeringsgrundlag. Vi vil kende kursen, før vi afgør, om vi bakker op bag en ny regering, siger Morten Østergaard.

Han afviser, at folketingsgruppen står splittet i kravene til Socialdemokratiet om udlændingepolitik.

Spørgsmål: Kan man presse et cigaretpapir mellem dig og Marianne Jelved samt Martin Lidegaard i synet på samarbejdet med Socialdemokratiet?

- Nej, siger Morten Østergaard.

Han afviser, at De Radikale i stedet peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

- Det spørgsmål er ikke aktuelt, før vi har hørt, at Venstre vil kigge i en anden retning. Vi skal være sikker på, at den regering, vi bringer til magten, vil føre en anden politik end Dansk Folkeparti, siger Morten Østergaard.

På landsmødet fremlægger han De Radikales valgplan Fremad med 132 forslag om et "grønnere, friere og stærkere Danmark".

- Vi skal trække i retning af mere samarbejde i Europa. Bedre integration ved at holde fast i vores værdier. Investering i uddannelse. Og hurtigere grøn omstilling. For at vi kan bakke op, siger Morten Østergaard.

I Politiken angreb Socialdemokratiets tidligere finansminister Mogens Lykketoft for nylig De Radikale for at stoppe S og bane vej for Dansk Folkeparti i en blå regering.

- Historien om det danske velfærdssamfund viser, at det er lykkedes, når vi har været modige og taget store beslutninger sammen. Det, appellerer vi til, skal ske igen, mener Morten Østergaard.

- Så må Socialdemokratiet selv beslutte, hvem der gør og siger hvad.

/ritzau/