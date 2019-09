Uden en plan for børn på Sjælsmark vil De Radikale gøre finanslovsforhandlingerne besværlige for regeringen.

Mens De Radikale kræver, at der er en plan for at få børnefamilierne ud af Sjælsmark, inden forhandlingerne om næste års finanslov går i gang, har regeringens to andre støttepartier svært ved at se, at det kan lade sig gøre.

Både Ombudsmanden og Røde Kors har konstateret, at børnene, som er indkvarteret i asylcenteret Udrejsecenter Sjælsmark, mistrives og lever under svære forhold.

Carl Valentin, som er udlændinge- og integrationsordfører i SF, siger, at partiet ligesom De Radikale vil presse på for en løsning for børnefamilierne på Sjælsmark.

Men partiet er villige til at give regeringen lidt mere tid.

- Vi er mere forbeholdne med at sige, at der skal en løsning på bordet lige nu, for det er vigtigt at sikre, at den løsning, der kommer, bliver den rigtige, siger han.

Til Politiken siger Udlændingeordfører i Enhedslisten Rosa Lund, at en deadline ved nytår er mere realistisk.

- At der skal ligge en løsning klar inden for tre uger, når forhandlingerne går i gang, har jeg svært ved at se for mig. Vi skal ud at se på nogle steder, om de er gode nok, og vi skal sikre, at det ikke igen ligger op ad et militært område. Så jeg synes, at nytår er en realistisk deadline, siger hun til Politiken.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har svært ved at forestille sig, at regeringen kan lande en finanslovsaftale med De Radikales støtte medmindre det sker.

- Der er nu gået nogle måneder, siden vi indgik aftalen om en ny regering. En af forudsætningerne var, at vi fik børnefamilierne ud af Sjælsmark Kaserne. Det skal løses nu, og inden vi går i gang med at lave nye aftaler om finansloven, siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger i et skrifteligt svar til Politiken, at "det værste, vi kan gøre, er at flytte rundt på beboere og ansatte uden at have overvejet alle konsekvenser grundigt".

Til det siger Morten Østergaard:

- Det værste, vi kan gøre, er at lade børnefamilierne blive siddende i en situation, som vi ved, er skadelig for dem. Det er det Ombudsmanden og de mange indberetninger viser. Derfor skal der ske noget. Jeg mener ikke, at det er så kompliceret endda, siger han.

/ritzau/