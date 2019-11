Hvis De Radikale skal indgå i en finanslov, skal der være en detaljeret plan for børnene på Sjælsmark.

Ultimative krav er blevet et fy-begreb i moderne politik, men ikke desto mindre vil De Radikale ikke skrive under på en aftale om finansloven for næste år, før der er fundet en plan for de børnefamilier, der bor på udrejsecenter Sjælsmark.

Partiet har ingen konkret dato for, hvornår det senest skal ske. Så længe der kommer en detaljeret aftale, kan De Radikale leve med, at den først føres ud i livet senere, fastslår politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen (R).

- Der kommer ikke nogen finanslovsaftale, før der er en plan for børnene på Sjælsmark.

- Selvfølgelig skal det går hurtigt, men det skal også være, så det ikke medfører yderligere mistrivsel, og derfor skal det være holdbart. Men der er ingen tvivl om, at det ikke kan vente, siger hun.

En rapport fra Røde Kors har advaret om "alarmerende mistrivsel" hos børnene på Sjælsmark, ligesom Ombudsmanden har fastslået, at forholdene langt fra er ideelle for børnene, der bor der med deres familier, som er afviste asylansøgere.

Enhedslisten erkendte onsdag, at børnene formentlig forbliver på udrejsecenteret julen over, hvilket De Radikale er enige i. Enhedslisten stiller det dog ikke som en betingelse for at indgå finanslov, at der er indgået en plan om børnene inden.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) var torsdag i Folketingssalen, hvor han blev spurgt til Sjælsmark.

- Det skal ske, så snart det kan lade sig gøre. Men jeg vil gerne holde fast i, at det skal ske på en måde, hvor der tages hensyn til personale og beboere, og på en måde hvor logistik og praktiske omstændigheder kan nå at følge med, siger han.

Han har tidligere indikeret, at børnene kan være ude inden påske. Det kan De Radikale godt gå med til.

Der er gået mere end fire måneder, siden regeringen blev enig med støttepartierne om, at børnefamilier ikke skal bo på udrejsecenteret.

Det skete i forståelsespapiret, der lod Socialdemokratiet danne regering i sommer. Der er ikke nævnt en dato i papiret.

