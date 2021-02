Først forlod den største stemmesluger partiet. Så gik den næststørste.

Med både Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg ude af Venstre er deres tilsammen godt 70.000 personlige stemmer måske fulgt med.

Derfor bliver det hårdt arbejde fra nu af, hvis Jakob Ellemann-Jensen skal få vendt vælgerskuden og få Venstre tilbage på ret kurs.

Det fortæller B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortup.

»Nu skal han samle tropperne. Han skal bevise, at han kan fylde formandshabitten ud. Og så skal han se at få sig nogle vælgere,« siger han.

Med de to store profilers exit er Jakob Ellemann-Jensen dog også sluppet af med de to meget store sten, han har haft i skoen, siden han overtog formandskabet.

Begge har kastet store skyts mod ham, men han har også kunnet bruge det som en undskyldning for de dalende meningsmålinger, mener Henrik Qvortrup.

»Det her bliver den helt store test, for med begges afgang er han også blevet et par undskyldninger fattigere. Indtil nu har han, med god ret kunne henvise til, at de har været illoyale, og at der i det hele taget ikke har været ro. Men nu har han ikke længere andre at skyde skylden på, hvis det ikke går godt,« siger han.

Jakob Ellemann–Jensen er kommet på en meget stor opgave. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

I forbindelse med sit exit svirpede Inger Støjberg også yderligere med halen, da hun udtalte, at Venstre med Ellemann i spidsen har svigtet den jyske del af baglandet.

Men den præmis køber Henrik Qvortrup ikke helt. Det er en lidt for kreativ konstruktion, at Inger Støjberg patenterer hele Jylland som sit, mener han.

»Og jeg fornemmer også, at der er mange jyder, der gerne vil have sig frabedt at få at vide, at hvis man er jyde og Venstremand, så er man per definition på Støjbergs hold. Så jeg vil ikke afvise, at Ellemann faktisk kan få et lille sympatiboost derovrefra,« siger han.

Sympati eller ej, så er det en massiv opgave, som Jakob Ellemann-Jensen står over for.

Søren Pape Poulsen kommer ikke til at indtage rollen som leder af blå blok, mener Henrik Qvortrup. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Foruden at være leder af et svækket parti, der daler i meningsmålingerne, så er han også leder af oppositionen. Og med et Konservativt Folkeparti, der modsat stiger i meningsmålingerne, så kunne man forestille sig, at Søren Pape Poulsen har lugtet muligheden for at overtage den position.

»Det har han allerede lugtet, men jeg tror, Søren Pape vil gøre alt for at nedtone det, for han har så vidt ingen interesse i at stå som leder og dermed også være den, der formentlig skal indkassere nederlaget ved næste folketingsvalg,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Det bliver ikke på den her side af et valg – tværtimod. Pape er bare glad for, at folk støtter ham i meningsmålingerne. Han har det fint med at være oppositionensleder af gavn, men ikke af navn,« siger han.