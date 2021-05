Regeringen planlægger nu at hjemtage 14 børn samt deres tre mødre med dansk statsborgerskab fra to fangelejre i Syrien. Og det er et udtryk for, at regeringen ikke kunne levere varen.

Det mener B.T. politiske redaktør, Henrik Qvortrup. Han kalder sagen for 'farlig' for Mette Frederiksen og resten af regeringen.

Det er nemlig noget af en kovending, regeringen er ude i, idet både regeringen og de borgerlige partier har stået stejlt på, at kun børnene – og uden deres mødre – skal hentes til Danmark.

Eksempelvis udtalte statsminister Mette Frederksen i en hasteforespørgselsdebat onsdag 3. marts følgende om børnene i Syrien:

Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

»Disse mennesker har ikke et hjem i Danmark længere. Fremmedkrigere kan ikke komme hjem til Danmark. Danmark er ikke deres hjem. De har vendt os ryggen. De har forladt Danmark. De har tilsluttet sig Islamisk Stat, og de har vedkendt sig terrorens ansigt, sagde hun.

Til trods for at Mette Frederiksen har proklameret sig som 'børnenes statsminister', var det altså vigtigst for hende, at hun ikke blev betragtet som blød på udlændingepolitikken, mener Henrik Qvortrup.

Men efter et massivt pres fra støttepartierne, ikke mindst De Radikale og Enhedslisten, for at hjemtage børn og mødre fra fangelejrene, har piben nu fået en anden lyd.

Og det er ifølge Henrik Qvortrup et udtryk for to ting:

»For det første har regeringen erkendt, at der ikke er nogen folkeretlig måde at man hente børnene hjem uden deres mødre.«

»For det andet er det en måde at redde udenrigsminister, Jeppe Kofods, politiske liv på,« siger Henrik Qvortrup.

Regeringens støttepartier har nemlig truet med vælte udenrigsministeren, hvis regeringen ikke henter børnene til Danmark.

Og ifølge B.T.s oplysninger har det ligget implicit i drøftelserne i Statsministeriet, at Kofod kan redde sit politiske liv, hvis statsministeren til gengæld imødekommer ønsket om at bringe børnene til Danmark.

19 danske børn og deres mødre bor lige nu i to fangelejre i Syrien. Foto: BULENT KILIC Vis mere 19 danske børn og deres mødre bor lige nu i to fangelejre i Syrien. Foto: BULENT KILIC

Men regeringens kovending vil ikke være uden konsekvenser.

»Mette Frederiksen læner sig op ad et løftebrud, hvilket partier i blå blok, særligt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, vil mene. De vil slå ned på, at statsministeren ikke kunne holde fast og kører en slap kurs på udlændingepolitikken.«

Det siger Henrik Qvortrup, der tidligere har udtalt, at statsministeren skulle frygte sagen mere, end hun formentlig havde regnet med:

»Hun har lænet sig tilbage i visheden om, at de blå partier støtter hende, og at hendes egne støttepartier ikke har tænkt sig at gå imod hende, men at der nu er røre i Socialdemokratiets eget bagland, dét kan blive et stort problem.«

Han henviser til en rundspørge, som TV 2 har foretaget blandt 1.038 socialdemokratiske borgmestre, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd. 172 af dem har svaret, og her siger 40 procent, at de vil hente de danske børn hjem, som lige nu sidder i to syriske fangelejre.

Dermed går dele af det socialdemokratiske bagland imod regeringen, og det er ifølge Henrik Qvortrup første gang i Mette Frederiksens tid som statsminister.

Hvornår mødrene og deres børn kan vende hjem, er stadig uvist.