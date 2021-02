De Konservatives angreb på Venstre om den særlige hjemrejselov rammer lige, hvor det gør ondt på Venstre, vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Det er en usædvanlig fjendtlig handling,« siger Qvortrup og fortsætter:

»De Konservative puster sig op på Venstres bekostning. Partiet ødelægger det billede, som Venstre forsøger at bygge op, hvor de gerne vil vise, at selvom Støjberg er væk fra Venstre, så kan de stadig føre en hård udlændingepolitik.«

Striden står om et lovforslag, som regeringen sendte i høring forrige uge, og som er en gennemgående ændring af loven om hjemrejseordningen, hvor man tilbyder udlændinge en sum penge, mod at de til gengæld forlader Danmark og bosætter sig i deres tidligere hjemland.

Regeringen har blandt andet udarbejdet lovforslaget, efter B.T skrev adskillige artikler om den nuværende lovgivnings fejl og mangler.

Venstre var eneste parti, som blev kaldt til forhandlinger, og resultatet har forarget Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og De Konservative.

Dansk Folkeparti og De Konservative mener, at loven er en lempelse af udlændingepolitikken. Det skyldes, at betydeligt færre udlændinge vil blive præsenteret for, at Danmark har en ordning, der tilbyder dem penge, mod at de rejser ud af landet.

Venstre argumenterer derimod for, at man sætter mere effektivt ind på de udlændinge, hvor der netop er et reelt behov.

Henrik Qvortrup mener, at konflikten kan være blæst op til mere, end det reelle politiske indhold egentlig berettiger til.

»Det er meget svært at finde sprækker i den hårde udlændingepolitik over en bred kam. Socialdemokratiet har lagt så hård en linje, at det er svært for blå blok at slå sig op på, at man får en strammere udlændingepolitik hos dem,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Når der så endelig er et eller andet, så får konflikten alt, hvad den kan trække.«

Qvortrup mener, at konflikten bidrager yderligere til splittelsen og krisen i blå blok.

Til alle med interesse i udlændingepolitik. Der bliver i dag ikke afholdt hjemrejsesamtaler. Så de 30.000 Knuth skriver ikke skal til samtale er fri fantasi. Derimod sikrer aftalen, at der holdes samtaler med 30.000, som før ikke kom til samtale. https://t.co/CRGYCRY5sT — Mads Fuglede (@madsfuglede) February 19, 2021

»Den indlysende konsekvens er, at blå blok ikke fremstår sammentømret. Partierne i blå blok har også en vis interesse i at maksimere deres egne stemmer fremfor at tænke på det samlede resultat i blå blok,« forklarer han.

I den seneste tid er Venstre faldet voldsomt i meningsmålingerne. Ikke mindst balladen om tidligere næstformand Inger Støjbergs udmelding fra partiet har været belastende for Venstre.

Samtidig er De Konservative stormet frem og har overhalet Venstre i opbakning.