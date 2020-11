Onsdag eftermiddag har statsminister Mette Frederiksen (S) skrevet et 61 linjer langt opslag på Facebook.

Ifølge B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, er de mange linjer et let gennemskueligt forsøg på at flytte fokus væk fra de massive problemer, som regeringen har skabt for sig selv med kravet om aflivning af millioner af mink.

»Mette Frederiksen defokuserer jo diskussionen. Hun flytter fokus fra det, som i de her dage er det helt centrale, nemlig om regeringen har begået lovbrud, og om hun og fødevareministeren har kendt til det. Den diskussion flytter hun over til, at det nu bare handler om danskernes sundhed,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Det er muligt, at vi skal passe på danskernes sundhed, og det tror jeg, de fleste er enige i, men man må bare sige, at der er sager, hvor det er vigtigt at holde skæg for sig og snot for sig, og det formår statsministeren altså ikke her. Hun får en meget alvorlig anklage om at have begået lovbrud til at handle om, at vi skal passe på danskernes sundhed.«

Lovbruddet, som Henrik Qvortrup referer til, handler om, at Mette Frederiksen på et pressemøde i sidste uge meddelte, at alle danske mink skal slås ihjel, uden at regeringen havde hjemmel i lovgivningen til at kræve dette.

Opdateres...