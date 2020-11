Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, var den første på talerstolen ved DF's 25. årsmøde. Men selvom DF står midt i en krise, så var det ikke en del af Thulesens Dahls dagsorden.

Det blev før talen også spået af B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup. Men efter at have hørt talen var der flere ting, der sprang ham i øjnene.

»Det er meget bemærkelsesværdigt, at han ikke kommer ind på krisen, der lige nu buldrer i Dansk Folkeparti. Det har en form for fornægtelseskarakter over sig.«

Mange ting, som man ved DF står blev nævnt blandt andet højere straffe til vanvidsbillister og at indvandrere, der begår vold, skal udvises. Men det, partiformanden kom også med noget nyt.

»Det her med at man skal værne om og sikre de danske familieværdier, at man skal kunne gå hjemme og passe børnene og kunne få dagpenge. Det har tidligere været Kristendemokraternes holdning. Nu har DF lavet sit take på det.«

Der var noget “don’t mention the war” over den tale, @Kristianthdahl netop har holdt på @DanskDf1995’s årsmøde. Så mange ord - og ikke bare ét om partiets monumentale krise. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) November 28, 2020

Henrik Qvortrup har svært ved at se indholdet i talen bane vejen til vælgernes hjerter.

»Om det er nok til at bringe partiet tilbage, har jeg min tvivl om. På anden side, er det svært at sige, hvad han ellers har skulle have sagt. Han er en mand, der har mistet sit 'magiske touch'.«

Udover højere straf til vanvidsbillister og indvandrerer, der udøver vold, var der otte punkter på Thulesen Dahls dagsorden.

Flere betjente, generelt højere fængselsstraffe, minimumsstandarder i ældreplejen, en skattefri ældrecheck, asylstop og generelt en strammere indvandrepolitik.

»Det er der som sådan ikke noget nyt i. Problemet er, at andre partier er begyndt at tage fra deres politiske dagsorden,« fortæller Henrik Qvortrup.

Dansk Folkepartis årsmøde bliver holdt på fem forskellige loaktioner. Klokken 12.30 skal Pia Kjærsgaard på talerstolen.