»Det ser meget dysfunktionelt ud i Venstre-toppen i øjeblikket.«

Sådan lyder det fra B.T. politiske redaktør Henrik Qvortrup, efter at der er åbne stridigheder mellem formand Jakob Ellemann-Jensen og næstformand Inger Støjberg.

Ifølge Qvortrup har Ellemann og andre Venstre-borgmestre forsøgt at overbevise Støjberg om at trække sig frivilligt, og efter mandagens begivenheder kan man konstatere, at det ville hun ikke.

»I første omgang ser det ud til, at Ellemann står stærkest, det kunne have været meget værre for ham. Det er langt fra et samlet Støjberg-bagland, som har vendt sig mod Ellemann.«

»Hvis målet har været at teste sin egen styrke, så må Ellemann stå relativt opmuntret efter i går. Det kan han næsten indkassere som en sejr, men det er ikke fordi det er et utopia i Venstre, langt fra,« fortæller Henrik Qvortrup.

For mandag udkom et interview i Jyllands-Posten med Jakob Ellemann-Jensen, der taler for en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis advokaterne finder belæg for det.

Det fik Inger Støjberg til tasterne på Facebook og understrege: »Jeg er meget overrasket. Jeg vidste ikke, han havde lavet interviewet, og jeg er helt uenig.«

»Hvis man kigger på de sociale medier, så er der markant forskel i likes. Det viser i den grad, hvem der kan hvad på de sociale medier,« siger Henrik Qvortrup.

I skrivende stund har Inger Støjberg fået over 26.000 likes mod Jakob Ellemans 2.400 på hver deres opslag om sagen.

»Der er sat en proces i gang, hvor målet ikke kan undgå, at være højdramatisk, for hvis advokaterne kommer frem til en rigsret, så har jeg svært ved at se Støjberg fortsætte i Venstre.«

»Og omvendt, hvis der er nu forskellige grunde ikke er belæg for en rigsret, så har Ellemann vist, hvad han er parat til, og det bliver svært for Støjberg, at blive i Venstre. Det er nærmest et forpestet formandskabs-makkerpar. Det er ikke det fedeste, når man ved, at ens egen formand er parat til at stille en for en rigsret.«

Ifølge Henrik Qvortrup har Ellemann markeret sig tydeligt, og nu er der ingen vej tilbage. Han har udfordret Inger Støjberg i en sådan grad, at de aldrig kan få sammenarbejdet til at stå op igen.

»Det er lige før at forholdet mellem Lars Løkke og Kristian Jensen står som mere idyl og det siger ikke så lidt. Det ville ikke overraske mig, hvis det hele endte i et ordentligt brag indenfor et par uger,« slutter Henrik Qvortrup.