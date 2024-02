Et formandsopgør udspiller sig lige nu i Nye Borgerlige, hvor flere kæmper om posten.

Torsdag morgen meldte endnu et medlem sig på banen til at tage kampen op mod Martin Henriksen: Githa Nelander, som er byrådsmedlem for partiet i Næstved.

Og hvis navnet ikke umiddelbart siger dig noget, er du ikke den eneste:

»Hende har jeg sgu aldrig hørt om. Lige nu har de et formandsopgør i et parti, der ikke er sikre på at kunne komme ind,« siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, og fortsætter:

»Hvis chancerne i forvejen var små, er de i hvert fald ikke blevet større af det her gedemarked.«

Det var torsdag, at den tidligere markante Dansk Folkeparti-politiker Martin Henriksen officielt meldte ud, at han ville være formand for partiet.

Og selvom han er ‘kendt’ i politik, tror Githa Nelander ikke, at han kan vinde formandsposten på det:

»Jeg tænker, jeg har en realistisk chance, og det er det, jeg mærker på medlemmerne. Der foregår meget i baglandet i øjeblikket, og ud fra det tager jeg en vurdering,« siger hun til Ritzau torsdag morgen.

Den analyse er Henrik Qvortrup dog lodret uenig i.

»Jeg ville satse på Martin Henriksen, hvis jeg var dem. Jeg har meget svært ved at se de andre muligheder for mig. Jeg har generelt svært ved at se Nye Borgerlige have de store chancer,« siger han og fortsætter:

»Men hvis nogen skulle kunne skaffe dem nok stemmer, så er vi ude i Martin Henriksen. Altså, hvis de overhovedet beholder deres plads i Folketinget.«

I januar meldte stifteren af Nye Borgerlige, Pernille Vermund, sig ud af partiet, opløste folketingsgruppen og søgte om, at hovedbestyrelsen nedlagde partiet.

Der er dog uenighed i hovedbestyrelsen om, hvorvidt det skal ske.

I sidste ende bliver det op til medlemmerne på et ekstraordinært årsmøde at afgøre partiets skæbne på en endnu uvis dato, oplyser DR.

Men selvom partiet beholder deres plads på stemmesedlen, skal de stadigvæk formå at samle to procent af stemmerne til næste valg.

Og med det nuværende opgør, ser det ikke godt ud ifølge B.T.s politiske analytiker:

»Formandsopgør er noget, man har i større partier, hvor der er noget at have et opgør om. Hvis de skal have antydningen af en chance, er det smart at satse på ro i butikken,« lyder det.