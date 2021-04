Søren Pinds verbale frontalangreb på sin gamle ven og tidligere politiske chef Lars Løkke Rasmussen i dagens udgave af Berlingske må gøre ekstra ondt på den tidligere statsminister og Venstre-formand.

Det mener B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

»Man skal huske, at det er Løkkes gamle ‘krigskammerat’, der kommer med det her udfald. Søren Pind har jo meget ofte været Løkkes store defensor, og de to har gennem årene haft en form for had-kærlighedsforhold,« siger Henrik Qvortrup.

»Jeg læser Søren Pinds indlæg som et brutalt karaktermord. For han sætter kniven ind dér, hvor det gør ondt. Dét, han siger, er jo det samme, som noget vi har hørt før, da han var formand for Venstre: Nemlig: Løkke, du er fuldstændig ligeglad med alt det, du ellers siger, at du er så optaget af. For i virkeligheden er du kun optaget af én ting. Og det er Lars Løkke,« lyder analysen fra B.T.s politiske redaktør.

I Søren Pinds kommentar udtrykker den tidligere justitsminister stærk skuffelse over, at Lars Løkke Rasmussen har valgt at gå solo og arbejder hen mod at være på stemmesedlen med sit nye politiske projekt og parti ved et kommende valg.

For Lars Løkke Rasmussens nye retning risikerer at splitte det borgerlige Danmark endnu mere ad, mener Søren Pind i sit indlæg.

»Jeg synes ikke, du kan være det bekendt. Jeg kan godt forstå din vrede. Men det gik ikke længere. Du har haft din tur. Brug dit fænomenale talent på at få styr på tingene og find et andet sted at udløse din kreativitet og forandringsevne,« skriver Pind i kommentaren, der er udformet som et brev stilet direkte og personligt til Løkke.

Henrik Qvortrup mener dog, at Søren Pind fejler i sin vurdering af, hvorvidt Lars Løkke kan koste det borgerlige Danmark opbakning.

»Hvis Løkke får sit politiske projekt op at stå, så mener jeg, at han – hvis han er ferm – godt kan formå at trække vælgere hen over midten. Så kan han trække fra De Radikale, og han kan måske også få held med at appellere til nogle blandt Socialdemokratiets vælgere,« siger han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.